"Unterstreichen einmal mehr unseren Weg": Rapid verstärkt sich mit Böckle

Der SK Rapid hat ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit Linksverteidiger Benjamin Böckle verstärkt.

Der SK Rapid hat sich nach der Verpflichtung von EM-Starter Bendeguz Bolla einmal mehr in der Defensive verstärkt. Wie die Hütteldorfer am Montag mitteilten, unterschrieb der Linksverteidiger Benjamin Böckle bei den Wienern einen Dreijahresvertrag bis 2027.

Böckle, der in der vergangenen Saison an Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster verliehen war, kommt von Fortuna Düsseldorf. "Es erfüllt mich mit Stolz, für so einen großen Klub wie den SK Rapid spielen zu dürfen und ich bin dankbar für das Vertrauen der Verantwortlichen", wurde Böckle in einer Aussendung zitiert.

"Hat eine richtig starke Saison hinter sich"

"Mit dem Transfer von Benjamin Böckle unterstreichen wir einmal mehr unseren Weg, den wir mit jungen talentierten Spielern gehen wollen. Er hat eine richtig starke Saison samt Aufstieg in die 2. Deutsche Bundesliga hinter sich, wo er als unumstrittener Leistungsträger einen großen Anteil am Erfolg hatte", meinte Geschäftsführer Sport Markus Katzer über den 22-jährigen Neuzugang.

Für Preußen Münster bestritt Böckle in der abgelaufenen Saison 27 Drittliga-Spiele und steuerte drei Assists bei. Bei Rapid erhält der gebürtige Vorarlberger die Rückennummer 3.