Unterschrift zu später Stunde: Sohm spielt jetzt in Mannheim

Pascal Sohm verlässt Zweitligist Dynamo Dresden und wechselt mit sofortiger Wirkung zum SV Waldhof Mannheim in die 3. Liga. Der 30-jährige Offensivspieler verspricht sich dadurch mehr Einsatzzeiten.

Trainiert am Donnerstag erstmals in Mannheim: Pascal Sohm. imago images/Dennis Hetzschold

Am Mittwochnachmittag hat sich Pascal Sohm persönlich von seinen bisherigen Teamkollegen verabschiedet. Am späten Abend um circa 23 Uhr unterschrieb er seinen neuen Vertrag beim SV Waldhof Mannheim. Am Donnerstagvormittag absolviert der gebürtige Künzelsauer seine erste Trainingseinheit mit seinen neuen Kollegen.

"Er ist mit dem Wunsch nach einem Vereinswechsel an uns herangetreten, auch weil er sich davon zukünftig mehr Einsatzzeiten verspricht", erklärte Ralf Becker, Geschäftsführer Sport der SG Dynamo Dresden. Sohm kam in der laufenden Zweitliga-Saison nur zu acht Kurzeinsätzen. In der vorherigen Saison war ihm mit Dresden der direkte Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga gelungen. Sohm bestritt in seiner Karriere bislang 193 Drittligaspiele und erzielte dabei 35 Treffer und legte deren 22 auf.

Im Trikot des SV Waldhof sollen weitere hinzukommen. Sohm wird ab sofort mit der Rückennummer 10 auflaufen. "Mit Physis, Torgefährlichkeit aber auch Cleverness bringt er Komponenten in unser Spiel, die unsere Offensive noch variabler machen werden", ist sich Mannheims Geschäftsführer Sport Tim Schork sicher und meint: "In Bezug auf Leistung, Charakter und Verfügbarkeit ist er die bestmögliche Lösung für uns. Deshalb sind wir hartnäckig drangeblieben und freuen uns, dass der Transfer jetzt geklappt hat."

Sohm: "Hier wird ein attraktiver und erfolgreicher Fußball gespielt"

Sohm selbst freut sich auf die neue Herausforderung: "Hier wird ein attraktiver und erfolgreicher Fußball gespielt, zu dem ich nun meinen Teil beitragen möchte. Die Gespräche mit Tim Schork und Patrick Glöckner haben mich davon überzeugt, den Schritt zum SV Waldhof zu gehen." Zu seinem ersten Einsatz könnte er im Heimspiel gegen Borussia Dortmund II am Montagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) kommen.