"Unterschiedsspielerin" Lohmann verlängert beim FC Bayern

Seit 2016 spielt Sydney Lohmann beim FC Bayern, wo sich auch zur Nationalspielerin reifte. Nun verlängerte die 23-Jährige vorzeitig an der Säbener Straße bis zum 30. Juni 2026.

Fühlt sich in München wohl: Sydney Lohmann. IMAGO/Passion2Press

"Der FC Bayern ist für mich Heimat. Ich fühle mich dem Verein sehr verbunden, es war eine Herzensentscheidung", wird Lohmann auf der Klubwebsite zitiert - und das ist nicht einfach so dahin gesagt, kommt die Mittelfeldspielerin doch aus dem eigenen Nachwuchs. Sie habe in München Wurzeln geschlagen, "viele Freundschaften geknüpft, meine Familie ist nicht weit weg und ich wusste, dass ich weiterhin ein Teil hiervon sein möchte", gab sie einen kleinen Einblick in ihre Beweggründe.

Die Entscheidung ist auch ein klares Zeichen, dass sie vor Konkurrenz nicht zurückschreckt, da mit Pernille Harder, Jovana Damnjanovic, Georgia Stanway sowie Sarah Zadrazil viel Qualität im Zentrum des FCB anzutreffen ist. Und dann steht ja im Sommer auch noch der Wechsel von Lena Oberdorf in die bayerische Landeshauptstadt bevor.

Zufriedenheit herrscht auch auf Klubseite, wie Bianca Rech, Abteilungsleitung der FC Bayern Frauen, erklärte: "Sydneys Vertragsverlängerung ist für uns von sehr großer Bedeutung. Sydney hat viel Energie und ist eine sehr schnelle und dynamische Spielerin. Sie kann für besondere Momente auf dem Platz sorgen und ist mit ihrer Art Fußball zu spielen in der Lage, eine ganze Mannschaft mitzureißen."

Aus der Jugend zur Leistungsträgerin

Lohmann bestritt bislang 137 Pflichtspiele für die erste Mannschaft des FC Bayern und erzielte dabei 29 Tore. Für Trainer Alexander Straus ist sie eine echte Unterschiedsspielerin: "Meist zeigt sie in wichtigen Spielen ihre beste Leistung. Sie gewinnt viele Bälle und ist mit dem Ball fast genauso schnell wie ohne ihn."

Der Coach verwies auch darauf, dass sich Lohmann auch anders hätte entscheiden können, da es ihr an alternativen Angeboten nicht gemangelt habe. "Sydney hatte andere Optionen, aber sie liebt den Verein, die Stadt und das Team. Zwischen ihr und dem FC Bayern besteht ein tiefes gegenseitiges Vertrauen."

Mit den Bayern gewann Lohmann 2021 und 2023 die Deutsche Meisterschaft und stand 2018 im Pokalfinale. Große Ziele hat sie auch in diesem Jahr, wie die Mittelfeldspielerin erklärte. "Zwei Titel - das ist noch unser Ziel in dieser Saison. Ich glaube, dass wir das mit unserer Mannschaft schaffen können."