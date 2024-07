"Unterschiedsspielerin gefunden": HC Rödertal mit Verstärkung im Rückraum

Der HC Rödertal hat sich für die kommende Saison noch einmal im Rückraum verstärkt. Von Ligakonkurrent Füchse Berlin wechselt eine Niederländerin zu den Bienen.

Dass Lynn Molenaar die Füchse Berlin verlässt, steht schon länger fest. Nun ist klar, wohin es die niederländische Rückraumspielerin zieht: Ab der kommenden Saison spielt die 26-Jährige für Ligakonkurrent HC Rödertal. "Ich bin mir sicher, dass wir mit Lynn die Unterschiedsspielerin gefunden haben, die uns in schwierigen Spielen helfen wird, siegreich vom Feld zu gehen", freut sich Andreas Baier, sportlicher Leiter des HC Rödertal, auf den Neuzugang.

"Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das HC Rödertal in mich setzt, auch wenn ich letzte Saison aufgrund einer Verletzung nicht gespielt habe. Von Anfang an habe ich gespürt, dass der Verein mir hundertprozentige Unterstützung gibt, und das dies der richtige Ort ist, um mein Comeback zu geben", blickt auch Lynn Molenaar voller Vorfreude auf die neue Aufgabe.

"Ich weiß, dass die Mannschaft große Ziele hat, und bin bereit, für jeden Punkt mit ihnen zu kämpfen. Ich freue mich darauf, die Halle voll mit Fans zu sehen und in einer großartigen Atmosphäre zu spielen, wie ich es in den letzten Saisons immer gesehen habe, wenn ich gegen sie gespielt habe", so die Rückraumspielerin weiter.

Vom Verletzungspech ausgebremst

2020 wechselte Lynn Molenaar vom norwegischen Erstligisten Molde HK in die deutsche Hauptstadt. In der abgelaufenen Spielzeit konnte die Rückraumspielerin nach einem Kreuzbandriss verletzungsbedingt allerdings kein Pflichtspiel für die Füchse Berlin absolvieren.

Auch in Rödertal wird sie noch nicht direkt ihr Comeback geben können: "Sie wird uns auf der Platte noch nicht am Anfang der Saison zur Verfügung stehen können, aber wir sind optimistisch, dass ihre lange Leidenszeit kurzfristig ein Ende hat und sie wieder zeigen kann, was für eine überragende Handballerin sie ist", so Andreas Baier.

Ihre handballerische Laufbahn begann Molenaar in den Niederlanden, wo sie bis 2018 für den Spitzenclub VOC Amsterdam spielte und in ihrem letzten Jahr dort den Meistertitel holte. Anschließend wagte sie den Schritt ins Ausland und wechselte zu Molde HK in die norwegische Erstliga. Nach zwei Jahren folgte dann der Wechsel zu den Füchsen Berlin.