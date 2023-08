"Unterschiedsspieler" Verkaj fehlt Viktoria Aschaffenburg monatelang

Viktoria Aschaffenburg muss mehrere Monate auf Clay Verkaj verzichten. Der Offensivspieler erlitt im Spiel gegen Buchbach eine Knorpelfraktur.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht musste Clay Verkaj am vergangenen Wochenende beim Aschaffenburger Heimdebüt gegen den TSV Buchbach in der Schlussphase vom Feld getragen werden. Schon da war nichts Gutes zu erahnen. Nach einer MRT-Untersuchung steht nun die Diagnose fest. Der 27-jährige Offensivspieler erlitt eine "Knorpelfraktur an der Schienbeinvorderseite der Gelenkfläche des oberen Sprunggelenks", teilte der Verein am Mittwoch auf seiner Homepage mit.

Der frühere Eintracht- und Lazio-Spieler wird den Unterfranken damit mindesten ein Vierteljahr fehlen: Aschaffenburgs Mannschaftsarzt Manuel Bachmann rechnet mit einer Ausfallzeit von drei bis sechs Monate.

"Wir hatten natürlich bis zuletzt gehofft, dass es nichts Gravierendes ist, müssen nun aber diese bittere Diagnose hinnehmen", bedauert Viktoria-Coach Simon Goldhammer den Ausfall seines Angreifers. "Für uns ist das ein herber Verlust, weil wir mit Clay einen Unterschiedsspieler mit genialem linken Fuß vorerst verlieren. Wir wünschen ihm, dass die notwendige Operation gut verläuft und er schnell wieder fit zu uns zurückkommt."