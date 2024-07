Unterschiedsspieler Saka: "Ich bin ein Typ, der sich gerne in diese Situation bringt"

Zum zweiten Mal in Folge steht England in einem EM-Halbfinale: Mit Minimalaufwand und einem Quäntchen Glück sowie bemerkenswerten Einzelleistungen haben die Three Lions auch die Schweiz geknackt.

Umarmung: Englands Trainer Gareth Southgate herzt Torschütze Bukayo Saka nach dem Halbfinal-Einzug. The FA via Getty Images