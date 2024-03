"Unterschiedliche Vorstellungen": RBL verlängert nicht mit Frauen-Coach Uzun

Frauen-Bundesligist RB Leipzig und Trainer Saban Uzun gehen nach der laufenden Saison getrennte Wege, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

Im Sommer 2022 hatte Saban Uzun das Frauenteam der Leipziger in der 2. Bundesliga übernommen, auf Anhieb in die Bundesliga geführt und befindet sich dort auf Kurs Klassenerhalt. Dennoch wird der 36-Jährige die RBL-Frauen unabhängig vom Ausgang der Spielzeit in der nächsten Saison nicht mehr betreuen. Der auslaufende Vertrag mit Uzun wurde nicht verlängert.

Den Grund lieferte Leipzig in einer offiziellen Stellungnahme gleich mit. Nach einer eingehenden Analyse in der Länderspielpause sei der nun einvernehmliche Entschluss zur Trennung gereift, da es "unterschiedliche Vorstellungen über die zukünftige Ausrichtung und Weiterentwicklung der Mannschaft" gegeben habe, wie Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB, erklärte.

"Wir bedanken uns ausdrücklich bei Saban Uzun für die geleistete Arbeit. In seiner Amtszeit hat er uns zum Aufstieg in die Frauen-Bundesliga und in das DFB-Pokal Halbfinale geführt, die bislang größten Erfolge unseres Teams", fügte Odebrecht an.

"RB Leipzig ist ein einzigartiger Klub, ich habe mich sehr wohlgefühlt", meinte Uzun, der das Team mit Blick auf den Klassenerhalt "voll im Soll" sieht. Der Coach verspricht, mit der Mannschaft bis zur letzten Sekunde alles zu geben.

Zehn Punkte aus den letzten sechs Spielen

Aus den letzten sechs Spielen holte Leipzig zehn Punkte, nur gegen die beiden Topteams FC Bayern und VfL Wolfsburg setzte es Niederlagen. Nach dem jüngsten 3:0-Pflichtsieg gegen Schlusslicht MSV Duisburg hat sich RB bis auf vier Punkte vom ersten Abstiegsrang abgesetzt, den derzeit Mitaufsteiger 1. FC Nürnberg belegt.

nik