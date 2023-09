Unterschiedliche Tendenzen bei drei Verfolgern

Am Donnerstag, den 14. September, startet die DEL in die Saison 2023/24. Dann beginnt das Hauen und Stechen um die begehrten Plätze. Die Kandidaten für die Top-6 im Überblick ...

Kölner Haie

Ausgangslage: Am letzten Hauptrunden-Spieltag 2022/23 schafften die Rheinländer noch die direkte Play-off-Qualifikation, schieden aber in der ersten Runde gegen die Adler Mannheim aus. Der Anspruch der Haie aber ist ein anderer. Nach mehreren erfolglosen Jahren soll 2023/24 nun endlich wieder weiter noch oben vorgestoßen werden.

Kader: Die Domstädter verstärkten sich in allen Mannschaftsteilen gezielt und auch namhaft - auf dem deutschen Sektor insbesondere mit dem aufstrebenden deutschen Keeper Tobias Ancicka (22, Berlin), WM-Silbermedaillengewinner Justin Schütz (23, München) sowie Tim Wohlgemuth (24, Mannheim). Auf den Importspielerpositionen holten die Haie mit Gregor MacLeod (25) den Topscorer des DEL-Konkurrenten Nürnberg. Dessen Sportdirektor Stefan Ustorf traut seinem hochveranlagten ehemaligen Schützling sogar zu, schon bald einer der besten Spieler der Liga zu werden.

Mit dem 2,01-Meter-Hünen Andrej Sustr (32), der über 400-mal in der NHL auflief, kam für die Abwehr weitere prominente Unterstützung. Neben MacLeod angelte sich Köln mit dem dänischen Nationalspieler Frederik Storm (34) einen weiteren international etablierten Akteur von Vizemeister Ingolstadt.

Stärken & Schwächen: Auf dem Papier haben sich die Haie gezielt dort verstärkt, wo noch Problemzonen vorhanden waren. Denn die Neuzugänge bringen zum einen noch mehr defensive Tiefe, zum anderen aber auch mehr Dynamik und Scoring-Potenzial für die Offensive. Wenn Köln im Vergleich zu den Titelkandidaten vielleicht noch einen kleinen Schwachpunkt besitzen, dann die relative Unerfahrenheit des Goalie-Duos mit Ancicka und der letztjährigen Nummer eins Mirko Pantkowski (25).

Ausblick: Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Haie so prominent verstärkt wie sonst nur die designierten Topteams aus Mannheim und Berlin. Es wäre daher keine Überraschung, wenn Uwe Krupp und seine Schützlinge in der Hauptrunde sogar weiter nach oben vorrücken als "nur" unter die besten Sechs.

Grizzlys Wolfsburg

Ausgangslage: Seit mittlerweile über zehn Jahren gehören die Niedersachsen zu den sportlich konstantesten Teams der DEL, was die Grizzlys 2022/23 wieder einmal untermauerte, indem sie Platz fünf nach der Hauptrunde erreichten und in den Play-offs den späteren Champion München bis in Spiel sieben des Halbfinals zwangen. Doch gilt dies nach einem kleinen, aber nicht unerheblichen personellen Umbruch im Sommer noch immer?

Kader: Neben Verteidiger Dominik Bittner (zu Meister München) gingen gleich vier der besten acht Scorer des Vorjahres: Dustin Jeffrey (noch ohne neuen Verein), Tyler Morley (Kloten/SUI), Trevor Mingoia (Oulu/FIN) und Verteidiger Jordan Murray (Mannheim), die damit größtenteils zu renommierten Klubs wechselten. Auf der Gegenseite holte Manager Charlie Fliegauf mit Andy Miele (35) aus Jönköping und Matt White (34) aus Berlin zwei prominente Akteure.

Die weiteren Neuzugänge auf den Importspielerstellen aber kamen mit Ryan O'Connor (Iserlohn), John Ramage (Schwenningen) und Stürmer Chris Wilkie (Bietigheim) von Klubs aus dem unteren Tabellendrittel der DEL. Auf der deutschen Seite ragt die Verpflichtung des Deutsch-Kanadiers Justin Feser von Vizemeister Ingolstadt heraus.

Stärken & Schwächen: Mit Dustin Strahlmeier steht weiter einer der besten deutschen Keeper zwischen den Pfosten. In Abwehr und Angriff steht aber ein Fragezeichen dahinter, ob die Qualität der spielstarken prominente Abgänge kompensiert werden kann - zumal die Vorbereitung durchaus holprig verlief. Vor allem in Sachen Kreativität und Tempo könnte der Kader womöglich Probleme bekommen. Stärken in Sachen Kompaktheit, Erfahrung und Kadertiefe gehören aber weiter zum Grizzlys-Repertoire.

Ausblick: Im Vergleich zu anderen Teams aus dem oberen Tabellendrittel büßten die Wolfsburger eher an Qualität ein. Platz sechs ist so wohl schon das höchste der Gefühle, falls der in wichtigen Teilen neu besetzte Kader nicht sehr schnell zusammenfindet. Letzteres indes gelang in Wolfsburg schon öfter.

Straubing Tigers

Ausgangslage: Dreimal in den letzten vier Hauptrunden schloss der kleine DEL-Standort aus Niederbayern unter den besten Vier ab. Nun aber verließen unter anderem die beiden Topscorer, sowie weitere wichtige Akteure gerade im Angriff die Straubinger, die daher in diesem Mannschaftsteil einen größeren Umbruch vollziehen mussten.

Kader: Sieben der bereits zehn verpflichteten Importspieler (neun dürfen spielen) sind neu am Pulverturm, darunter mit dem Schweden Philip Samuelsson (kam aus Bremerhaven) und Ex-NHL-Routinier Justin Braun (37), der mehr als 950-mal in der besten Liga der Welt auflief, auch zwei durchaus namhafte. Im Angriff dagegen verloren die Tigers neben den Topscorern Taylor Leier und Travis St. Denis mit Jason Akeson und Luke Adam insgesamt vier der besten fünf Torschützen - und zudem jede Menge internationale Erfahrung. Mit Ausnahme des aus Krefeld überraschend zurück in die DEL geholten Routiniers Marcel Müller (35), fehlt den Neuen im Angriff eine solche Vita bislang. Auch in der Vorbereitung suchten die Neulinge im Angriff größtenteils noch ihre Form.

Stärken & Schwächen: Vor allem der drittbeste Angriff der Liga (mit 190 Toren) war es zuletzt, der die Straubinger im Vorderfeld der Liga hielt. Durch die namhaften Neuzugänge in der Abwehr könnte die Defensive nun durchaus verbessert worden sein. Doch ob Straubing in der Offensive auch nur annähernd so gefährlich bleibt wie 2022/23, erscheint stark fraglich.

Ausblick: Coach Tom Pokel fand in den letzten Jahren stets einen Weg, sein Team auch durch Schwierigkeiten hindurch ins obere Tabellendrittel zu führen. Die Aufgabe, die Top-6 zu erreichen, dürfte für Straubing 2023/24 allerdings deutlich schwerer werden als in den vergangenen Jahren.

