Untermain Cup: TV Großwallstadt lädt Top-Teams aus der Region ein

Der TV Großwallstadt lädt erneut zum "Untermain Cup" ein: Bei diesem Vorbereitungsturnier kommen einige Top-Teams der Region.

Der Handball-Zweitligist TV Großwallstadt lädt am 26. und 27. Juli 2024 zum Untermain Cup. Zum zweiten Mal wird dieses Turnier am bayerischen Untermain ausgetragen. Eine Änderung gibt es: Nach dem Erfolg im Jahr 2023 haben sich die Verantwortlichen entschieden, mit sechs Mannschaften an den Start zu gehen.

Neben dem TV Großwallstadt werden, wie bereits im vergangenen Jahr, der TV Kirchzell (3. Liga) sowie die TuSpo Obernburg (Regionalliga) dabei sein. Neu hinzugekommen sind die Wölfe Würzburg (3. Liga) sowie die HSG Rodgau Nieder-Roden (3. Liga). Die HSG Hanau (3. Liga) ist terminlich verhindert, dafür springt die neu gegründete U23 des TV Großwallstadt ein.

"Wir haben im letzten Jahr den Untermain-Cup neu aufleben lassen und waren begeistert von der Resonanz. Da wir in der Region noch viele weitere hochklassige Mannschaften haben, haben wir beschlossen, das Turnier auszuweiten. Leider sind zu diesem Zeitpunkt auch einige Teams der Region in der Pause, so dass wir unserer neu gegründeten U23 die Chance geben, sich zu zeigen", so TVG-Geschäftsführer Michael Spatz. Er fügt hinzu: "Ich bin mir sicher, dass die Zuschauer wieder viele spannende Partien sehen werden. Und vielleicht sind ja nächstes Jahr noch weitere interessierte Mannschaften aus dem Umkreis dabei."

Spiele in drei verschiedenen Hallen

Der Cup wird den Teams als Vorbereitungsturnier auf die kommende Saison 2024/25 dienen. Gespielt wird nun in zwei Gruppen, freitags bestreiten die Mannschaften je zwei Spiele a 2x 20 Minuten. Gruppe 1 tritt in der Barbarossa-Halle in Erlenbach an, Gruppe 2 in der Dreifachsporthalle in Miltenberg. Am Samstag finden dann die Platzierungsspiele in der Gemeindehalle in Großwallstadt statt, wo an diesem Wochenende auch das in der Region bekannte Weinberghüttenfest gefeiert wird.

"Wir haben uns letztes Jahr ja bewusst für zwei verschiedene Sporthallen entschieden, um den Fans der Vereine und der Region Untermain gerecht zu werden. Wir wollen ein großes Publikum anlocken, um den Handballsport noch beliebter zu machen. Mit der Teilnahme von sechs Mannschaften musste eine weitere Halle gefunden werden", so Chef-Organisatorin Nina Mattes.

"Der TV Erlenbach hat sich hier schnell bereiterklärt, das Turnier freitags für die Gruppe 1 auszurichten. So kann gleichzeitig in Miltenberg gespielt werden und den Zuschauern ein interessantes Programm geboten werden. Wir hoffen, dass dieses Konzept auch dieses Jahr wieder großen Anklang findet."