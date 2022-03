"Unterm Strich Scheiße": St. Pauli hadert nach Ausrutschern

St. Pauli hat den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale verpasst. Auch wegen zweier Ausrutscher reichte die Führung gegen Union Berlin am Ende nicht. Trainer Timo Schultz ärgerte noch etwas.

"Es ist bitter. Ich glaube, wir haben kein schlechtes Spiel gemacht." Mit diesen Worten reagierte Torhüter Dennis Smarsch auf "Sky"-Nachfrage zum Spiel kurz nach dem 1:2 bei Union Berlin im DFB-Pokal-Viertelfinale. Sein Resümee begonnen hatte der 23-Jährige aber anders und deutlich: "Scheiße" sei es, "in so einem Spiel" zu verlieren, "scheiße" gehe es dem Mann aus der Jugend von Hertha BSC nach der Niederlage gegen dessen Stadtrivalen.

Als Fehler würde ich es nicht sehen - aber es ist ein beschissenes Gefühl, dann hinter sich zu greifen. Dennis Smarsch über das 1:1

Denn die Kiez-Kicker waren nach einer Freistoß-Variante durch Daniel-Kofi Kyereh früh in Führung gegangen und verteidigten fortan stark. Ein Ausrutscher Smarschs sorgte jedoch für den Ausgleich mit Pausenpfiff durch Sheraldo Becker. "Das ist beschissen, das muss man verdauen", erklärte der 1,95-Meter-Mann, der auch festhielt: "Ich bin zwar ausgerutscht, aber ich habe den Ball noch halten können mit meinem linken Hacken. Als Fehler würde ich es nicht sehen - aber es ist ein beschissenes Gefühl, dann hinter sich zu greifen. Das tut weh. Es lief unterm Strich scheiße."

Paqarada und Schultz loben die grundsätzliche Leistung

Schmerz war etwas, was auch Kapitän Leart Paqarada verspürte. Wie sein Torwart und später auch Trainer Schultz fand er es eher bescheiden, durch die Ausrutscher verloren zu haben. Die Hamburger hätten dem Gegner schließlich "alles abverlangt". Nur: "Wir kommen durch mehr oder weniger individuelle Fehler zu Gegentoren, die auf diesem Niveau knallhart bestraft werden. Deswegen ist es umso trauriger."

Aufgrund des entscheidenden Fehlers, einem Ausrutscher von Jakov Medic im Duell mit Andreas Voglsammer - der den 2:1-Endstand besorgte -, brachte das laut Paqarada gute Rauskommen aus der Kabine nichts. Und während die Spieler mit den Ausrutschern haderten, hatte Coach Schultz noch einen weiteren Punkt zu bemäkeln. Zwar habe sein Team Union "weitestgehend von unserem Tor weggehalten" und durch "zwei solche Situationen" ärgerlich verloren. Doch Schultz unterstrich, "dass wir es uns selbst zuschreiben müssen". Die Anpassung auf ein 3-1-4-2, um den Köpenickern "das zu nehmen, was sie stark macht", hatte schließlich fast durchgehend funktioniert. Mit Betonung auf dem fast.

Dass wir so die Gegentore bekommen, das ärgert mich mehr, als dass sie wegrutschen. Timo Schultz

"Viel mehr" als die Ausrutscher sorgte beim 44-Jährigen nämlich für Ärger, "dass wir wussten, dass Union immer in die letzte Kette rüber spielt. Genau die Situation haben wir auch besprochen. Ja, dass wir so die Gegentore bekommen, das ärgert mich mehr, als dass sie wegrutschen", schloss Schultz, der den weinenden Medic in Schutz nahm. Denn "er wird daran wachsen".