Unterhaching verschiebt auch das Aschaffenburg-Spiel

Der Terminplan der SpVgg Unterhaching wird weiter kräftig durcheinandergewirbelt. Auch das Auswärtsspiel in Aschaffenburg musste aufgrund der Corona-Lage verschoben werden.

Ist mit Unterhaching erst wieder frühestens am 8. Oktober am Ball: Kapitän Markus Schwabl. imago images/Eibner

Seit dem wilden 5:4 am 11. September gegen 1860 Rosenheim hat Unterhaching kein Spiel mehr in der Regionalliga Bayern bestritten. Die SpVgg ist "aufgrund der aktuell immer noch andauernden Corona-Lage" derzeit damit beschäftigt, den Terminplan auf Vordermann zu bringen.

Am Montag musste nun auch die Partie bei Viktoria Aschaffenburg verlegt werden, die ursprünglich für den 1. Oktober geplant war. Erst 18 Tage später, am 19. Oktober wird die Begegnung in Aschaffenburg um 19 Uhr angepfiffen.

"Wir möchten uns an dieser Stelle explizit bei den Verantwortlichen von Viktoria Aschaffenburg für die gute und schnelle Kommunikation bedanken. Zusammen mit ihnen und dem BFV konnten wir uns frühzeitig auf eine Spielverlegung einigen", erklärte SpVgg-Präsident Manfred Schwabl.

Schon die Partien gegen Schweinfurt (2. November, 19 Uhr) und Buchbach (8. Oktober, 19 Uhr) mussten verschoben werden, für das abgesagte Spiel in Bayreuth steht noch kein neuer Termin fest.