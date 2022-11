Unterhaching und Würzburg drehen spät auf - Ansbach schlägt Burghausen

Am Samstag haben in der Regionalliga Bayern die beiden Meisterschaftsanwärter ins Geschehen eingegriffen: Sowohl Primus SpVgg Unterhaching als auch Verfolger Würzburger Kickers erledigten ihre Pflichtaufgaben. Ganz im Gegensatz zu Wacker Burghausen, das dem Aufsteiger SpVgg Ansbach unterlag. Die DJK Vilzing gewann ein dramatisches Spiel gegen Augsburg II, was maßgeblich an Torwart Putz und Dreierpacker Stowasser lag.

Herbstmeister SpVgg Unterhaching war am Samstag im Einsatz, gegen den TSV Buchbach. Die Anhänger des früheren Bundesligisten brauchten an diesem Herbstnachmittag viel Geduld, denn Buchbach verteidigte leidenschaftlich und lange erfolgreich. Fast hätte Schmit den Spielverlauf in der 10. Minute auf den Kopf gestellt, doch sein Schuss aus gut 15 Metern strich Zentimeter über den heimischen Querbalken. Haching war aber das klar spielbestimmende Team, kombinierte gut, brachte den Ball jedoch einfach nicht hinter die Linie. Dann kam die 67. Minute: Ein abgewehrter Eckball landete bei Krattenmacher, und der Rohdiamant der Spielvereinigung brach mit einem gefühlvollen Schlenzer den Bann, 1:0. Drei Minuten später gelangte ein langer Ball von Maier zu Schwabl, der mit seiner Direktabnahme auf 2:0 erhöhte. Die Schlussphase verlief dann auffällig ereignislos.

Für Verfolger Würzburger Kickers begann das Spiel bei der SpVgg Hankofen-Hailing mit einer kalten Dusche: Beck sah, dass FWK-Torwart Richter zu weit vor seinem Kasten stand und hob die Kugel gefühlvoll in den Winkel. In der 29. Minute wäre beinahe der nächste kuriose Hankofen-Treffer gefallen: Richter eilte aus seinem Tor, spielte einen Fehlpass, doch der Schuss von Blümel aus dem Mittelkreis ging knapp vorbei. Welch enorme Offensivwucht in den Kickers steckt, demonstrierten sie in Minute 37, als Franjic sich durch die gegnerischen Abwehrreihen dribbelte und dann Karimani mit Querpass in Szene setzte, 1:1. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ließen die Gastgeber Junge-Abiol im Strafraum ungestört köpfen, der Favorit ging somit in Führung. Trotzdem, ein Ruhekissen war dieses 2:1 gegen einen aufopferungsvoll dagegenhaltenden Aufsteiger keineswegs. Erst ab der 79. Minute schafften die Unterfranken klare Verhältnisse. Sané brachte einen an ihm verschuldeten Foulelfmeter im Tor unter, Göttlicher per Kopf nach Freistoßflanke von Franjic (82.) und Zaiser mit einem abgefälschten Schuss (85.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Der mit großem Abstand hinter dem Spitzenduo rangierende 1. FC Nürnberg II bekam es zu Hause mit dem TSV Aubstadt zu tun. Ohne Angreifer Nischalke, den Markus Weinzierl zu den Zweitligaprofis hochgezogen hatte, musste der FCN in dieses Spiel gehen. Aber mit Vonic verfügten die Nürnberger ja noch immer über einen talentierten Toptorjäger, der in der 52. Minute eine Hereingabe von Muteba aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Dass die drei Zähler gegen starke Aubstädter am Valznerweiher blieben, hatte der Club seinem Torhüter zu verdanken: Reichert schienen in manchen Situationen zusätzliche Arme aus dem Körper gewachsen zu sein, zumindest hielt er mit mehreren Klasseparaden seinen Kasten sauber.

Schweinfurt verspielt Führung

Im Abstiegskampf mischen noch ungleich mehr Teams mit als im Titelrennen. So richtig sicher fühlen kann sich, abgesehen von Unterhaching, Würzburg und Nürnberg II, noch keines der Teams. Auch der mit großen Ambitionen in die Saison gestartete 1. FC Schweinfurt 05 nicht, der gegen den TSV Rain/Lech allenfalls eine mittelmäßige Darbietung ablieferte und 1:3 unterlag. Kraus brachte die Schnüdel nach Schwarzholz-Assist zwar per Kopf in Führung (23.), doch beinahe im Gegenzug fand der FCS bei einem Solo von Greppmeir kein Gegenmittel, Kurtishaj verwandelte dessen Vorlage. Ekin besorgte in der 40. Minute die Halbzeitführung für den Tabellenvorletzten. Der anfängliche Schwung der Gastgeber in der zweiten Halbzeit ebbte mehr und mehr ab und Greppmeir schraubte in der 85. Minute den Deckel drauf.

Im direkten Duell trafen die Tabellennachbarn FC Pipinsried und SpVgg Greuther Fürth II aufeinander. Im ersten Spiel unter FCP-Coach Frank Peuker sah es lange Zeit nach einem torlosen Ende aus, vor allem, weil die Hausherren mit Thiel einen starken Torwart aufboten. Doch die spielerisch phasenweise ansehnlichen Fürther glaubten an sich und so nutzte Littig in der 83. Minute eine Flanke von Pfeil für einen Kopfballtreffer. Routinier Baumgärtel erhöhte mit einem Foulelfmeter sogar noch auf 2:0 (87.).

Knapp über dem Strich stand vor Anpfiff die SpVgg Ansbach, die gegen Wacker Burghausen eine anspruchsvolle Aufgabe vor der Brust hatte. Dank eines schnell ausgeführten Freistoß ging der Aufsteiger in der 34. Minute in Führung. Abadjiew legte quer auf Herzner, und der zeigte, dass er nicht zu unrecht das Etikett "Torjäger" mit sich trägt. Der Vorsprung war hochverdient, denn die Mittelfranken spielten sich auch nach der Führung weitere Gelegenheiten heraus und hielten so den ehemaligen Zweitligisten gut vom eigenen Tor fern.

Mit ihrem 3:0-Erfolg über den FV Illertissen zog die Viktoria aus Aschaffenburg mit Burghausen nach Punkten gleich. Paraschiv nahm in der 8. Minute einen langen Ball von Baier gut mit und vollstreckte für die Unterfranken. Als Laverty in der 22. Minute an der Strafraumgrenze angespielt wurde und wenig Gegnerdruck verspürte, netzte er zum 2:0 ein. Spätestens nach der Gelb-Roten Karte für Gölz (wiederholtes Foulspiel in der 53. Minute) schwand die Hoffnung bei den Gästen. Aschaffenburg hatte zudem auch das notwendige Glück, denn Baier traf in der 65. Minute mit seinen Foulelfmeter nur den Innenpfosten, doch vom Rücken von Torwart Zok fand das Leder doch noch zum 3:0 ins FVI-Gehäuse. Kam Illertissen durch den gesamten Oktober ohne Niederlage, fing der November nun mit einem Misserfolg an.

Auch der FC Augsburg II war mit fünf Siegen aus den vergangenen sechs Spielen gut in Form. Und auch die U 23 des FCA ging am Samstag trotz toller Moral leer aus. Stowasser brachte seine DJK Vilzing nach einer scharfen Hereingabe von Jim-Patrick Müller aus kurzer Distanz in Führung (9.). Mit einem wuchtigen Volley stellte Stowasser auf 2:0 (22.), und als er in der 39. Minute auch vom Elfmeterpunkt cool blieb, war der Hattrick ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub perfekt. Ivanovic machte es auf der Gegenseite weniger gut, wobei Putz den Strafstoß des Augsburgers in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs auch bravourös parierte. Der FCA-Nachwuchs steckte nicht auf. Marcus Müller drückte einen von der Latte zurückspringenden Ball zum 1:3 über die Linie (61.). Als sein Teamkollege Keereerom zwölf Minuten später eine Freistoßflanke mit der Stirn zwischen die Pfosten wuchtete, war auf einmal wieder Spannung drin. Taseski hatte in der 77. Minute aus fünf Metern die große Kopfballchance zum Ausgleich, doch er zielte vorbei. Drei Minuten vor Schluss rettete Putz gegen den freien Marcus Müller im Eins-gegen-Eins und sicherte den Vilzingern damit den Heimerfolg.

Bayern Amateure müssen Punkte teilen

Vier Spiele, vier Siege - so lautete die jüngste Bilanz des VfB Eichstätt, bevor er am Freitagabend beim FC Bayern München II die Rückrunde eröffnete. Dass die Münchner aber ein harter Prüfstein werden würden, das zeigte sich in der 11. Minute erstmals: Lee zog aus der Distanz ab und feuerte einen platzierten Flachschuss ab, gegen den Torwart Junghan nicht den Hauch einer Chance hatte. Dieser Treffer war Wasser auf die Mühlen der FCB-Talente, die danach auf das 2:0 drängten. Junghan konnte jedoch die Fernschüsse von Kern und Aydin parieren. Vielleicht waren die Münchner etwas zu verspielt, sie verpassten es zumindest, aus ihrer Dominanz heraus das zweite Tor nachzulegen. Und so kam Eichstätt kurz vor der Pause etwas überraschend, aber gleichzeitig brutal effizient zum Ausgleich. Golla staubte nach einer missglückten Abwehraktion aus kurzer Distanz ab (44.).

Nach Wiederbeginn blieben die kleinen Bayern zwar überlegen, hatten aber Glück, dass Mayer nach einer Stunde einen Schuss an die Latte lenken konnte, auch beim Nachschuss von Graßl war der FCB-Schlussmann hellwach. In der 70. Minute hatte auf der Gegenseite Segbe Azankpo schon Junghan umkurvt, brachte aus spitzem Winkel die Kugel aber nicht mehr aufs Tor. Bei einem anschließenden Kopfball von Segbe Azankpo aus der Nahdistanz brachte Junghan seine Fingerspitzen noch entscheidend an den Ball. Auch Eichstätt wollte es gegen Ende wissen, tauchte auch gefährlich vor dem FCB-Kasten auf, doch es blieb beim 1:1.

Türkgücü gegen Heimstetten verlegt

Das Duell zwischen Türkgücü München und dem SV Heimstetten wurde derweil auf den 29. November verlegt. Der Grund: Das Grünwalder Stadion ist für Türkgücü am Wochenende gesperrt, einen Heimrechttausch verhinderte der BFV.