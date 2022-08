Unterhaching kehrt in Fürth an die Spitze zurück

7. Spieltag in der Regionalliga Bayern, und für die SpVgg Unterhaching endete das Gastspiel bei der SpVgg Greuther Fürth II mit der Rückkehr an die Tabellenspitze. Türkgücü München trumpfte in Hankofen groß auf, das mittelfränkische Duell zwischen der Club-U-23 und der SpVgg Ansbach endete 2:2.

Lang war sie nicht weg, die Tabellenführung: Mit einem knappen 1:0 bei der SpVgg Greuther Fürth II holte die SpVgg Unterhaching den fünften Sieg im siebten Spiel und löst die DJK Vilzing, die tags zuvor in Würzburg verlor, vorne wieder ab. Bei regnerischem Wetter war die Elf von Trainer Sandro Wagner nach verhaltenem Beginn das bessere Team, Fürth aber hielt zur Pause die Null. Auch im zweiten Durchgang zeigte Kleeblatt-Keeper Gkoumas eine starke Leistung, beim Tor des Tages, einer Co-Produktion zweier Joker, war er letztlich machtlos: Mashigo legte im Strafraum quer auf den eingelaufenen Fetsch, der aus kurzer Distanz keine Probleme mit dem 1:0 hatte (63.). Fürth war nun zwar bemüht, konnte Haching-Torwart Vollath aber kaum prüfen. Die Gäste kontrollierte weiter das Spiel und gewann am Ende auch verdient, wenn auch glanzlos.

Keinen Sieger gab es zwischen dem 1. FC Nürnberg II und der SpVgg Ansbach (grün). IMAGO/Zink

Derweil teilten sich der 1. FC Nürnberg II und die SpVgg Ansbach beim 2:2 die Punkte. Es war eine unterhaltsame Partie der beiden mittelfränkischen Kontrahenten, in der die Ansbacher nach 15 Minuten durch ein Eigentor von Katsianas-Sanchez mit 1:0 in Front gingen. Doch noch vor der Pause antwortete der Club durch einen Doppelpack: Zunächst hatte Vonic nach Joachims-Vorlage aus rund acht Metern keine Mühe mit dem 1:1 (35.), dann legte er bei einem Angriff über die linke Seite das 2:1 nach (43.). Doch die ersten 45 Minuten hatten noch eine weitere Pointe: Schelhorn traf sehenswert vom Strafraum zum 2:2-Ausgleich (45.). Tore fielen in Durchgang zwei zwar keine mehr, dafür bekamen die rund 400 Zuschauer ein vor allem gegen Ende offen geführtes Spiel zu sehen. Beide Teams spielten auf Sieg, am Ende blieb es aber bei der gerechten Punkteteilung. Ansbach bleibt damit weiter unter dem Strich.

Einen Sieger gab es hingegen bei der Ansetzung SpVgg Hankofen-Hailing gegen Türkgücü München. Mit 4:1 gewann der letztjährige Drittligist am Ende hochverdient, war vor allem in den ersten 45 Minuten das überlegene Team. Nach einem Konter brachte zwar Dobruna noch die SpVgg mit 1:0 in Führung (15.), die Münchner aber reagierten erst mit einem Lattenknaller von Auburger, dann mit dem 1:1 durch Holz, der eine abgefälschte Bogenlampe im Tor unterbrachte (25.). Yannick Woudstra drehte dann nur wenig später per Kopfball die Partie zugunsten der Gäste (29.). Auburger markierte, von Holz in Szene gesetzt, frei vor Keeper Maier die 3:1-Pausenführung. Nachdem Beck bei Hankofen zu Beginn der zweiten Halbzeit mit der Ampelkarte vom Feld musste, war die Sache gelaufen (53.). Der starke Holz markierte kurz vor dem Ende noch platziert den 4:1-Endstand (83.).

Am Samstagabend empfing der TSV Aubstadt die Viktoria Aschaffenburg, das Mittelfeldduell endete 1:1. Es war ein unterhaltsames, intensives Spiel, in dem Laverty die Gäste mit einem Flachschuss in Führung brachte (23.), doch Endres köpfte rasch den 1:1-Ausgleich (31.). Chancen auf den Siegtreffer hatten im zweiten Durchgang beide, es blieb aber beim gerechten Remis.

Kickers kompromisslos

Eine Regionalligapartie auf höchstem Niveau bekamen am Freitagabend die rund 2500 Zuschauer am Dallenberg zum Auftakt des 7. Spieltages in der Regionalliga Bayern zu sehen. Die Überraschungsmannschaft aus Vilzing war zu Gast bei den Würzburger Kickers. Ging der Aufsteiger, der die Liga nach sechs Spieltagen mit 15 Punkten anführte, tabellarisch zwar als leichter Favorit in die Partie, war es zu Beginn aber vor allem die Würzburger Profi-Mannschaft, die die Gäste mächtig unter Druck setzte. Vilzing tat sich schwer, überhaupt über die Mittellinie zu kommen. Der Dauerdruck wurde in der 13. Spielminute folgerichtig mit dem 1:0-Führungstreffer belohnt. Franjic wurde nach einem Tiefenlauf toll in Szene gesetzt und schob frei vor Putz zum 1:0 ein. Auch in der Folge ging Würzburg nicht runter vom Gaspedal und konnte wenig später sogar auf 2:0 erhöhen. Eine Ecke landete punktgenau am zweiten Pfosten, wo Hägele wuchtig vollstreckte.

Nach dem Seitenwechsel agierte der Aufsteiger von Minute zu Minute mutiger und setzte nun sogar selbst Akzente nach vorne. Einer dieser Nadelstiche führte kurz darauf zum Anschlusstreffer. Vilzing kombinierte sich geradlinig bis ins letzte Drittel, die folgende Hereingabe fand den Schlappen von Stowasser, der das Spielgerät nur noch in die Maschen lenken musste (56.). Es entwickelte sich nun eine tolle Regionalliga-Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die beste Chance zum Ausgleich bot sich Vilzing in Minute 66., als Richter einen Lupfer von Jünger gerade noch so mit den Fingerspitzen entschärfte. Unter einer beeindruckenden Regionalliga-Atmosphäre versuchte der inzwischen mutig aufspielende Aufsteiger zwar alles, fand gegen die unterm Strich kompromisslose Würzburger Hintermannschaft kein Durchkommen mehr.

Von zwischenzeitlicher Krisenstimmung dürfte in Schweinfurt mittlerweile wohl nicht mehr die Rede sein, schlug die Gmünder-Elf am Freitagabend den FC Bayern München II verdient mit 2:0. Die Hausherren erwischten gegen die blutjungen Münchner eine Start nach Maß und gingen mit dem ersten Angriff in Führung. In der 2. Spielminute war die FCB-Hintermannschaft mit einem einfachen Querpass ausgehebelt, Schwarzholz schob gegen die Laufrichtung des Torwarts ein. Bayern II zeigte sich zwar auch in dieser Partie stets bemüht und ließ den Ball schnell durch die eigenen Reihen laufen. Gegen den teils tiefstehenden Abwehrverbund fehlten den Münchnern aber schlichtweg die Ideen. Wie leicht es gehen kann, wurde wenig später deutlich, als Schweinfurt auf 2:0 erhöhte. Schmidt tunnelte seinen Gegenspieler und steckte durch auf Krauß, der aus halbrechter Position verwandelte. In Hälfte zwei warfen die Münchner zwar noch einmal alles nach vorne, Unkonzentriertheiten im Spielaufbau führten aber im Umkehrschluss immer wieder zu gefährlichen Konterchancen für den 1. FCS. Tore sollten an diesem Abend aber auf beiden Seiten keine mehr fallen.

Eichstätt geht baden

Hatte der VfB Eichstätt in der Vorwoche beim 3:2-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg II - nach 0:2-Rückstand - noch seine Comeback-Qualitäten bewiesen, konnten sich die Mannen von Matthias Mattes am Freitagabend im Gastspiel beim FC Pipinsried von einer katastrophalen ersten Spielhälfte nicht mehr erholen. Nach genau 40 Minuten stand es nämlich schon 4:0 - das Spiel war bereits frühzeitig entschieden. Der Start in die Partie lief für Eichstätt dabei denkbar schlecht. Schon in der 2. Spielminute hämmerte Mwarome den Ball nach einer unzureichend geklärten Ecke aus rund 20 Metern in die Maschen. Nur frei Zeigerumdrehungen später klingelte es erneut - und wieder war es ein Treffer der Kategorie "Traumtor". Ricter kam zentral vor dem Tor an die Kugel, drehte sich um die eigene Achse und setzte das Leder per Rechtsschuss in den linken Knick. Der Pipinsrieder Sturmlauf wurde in Minute 28 ein weiteres Mal belohnt. Nach einer Ecke kam es im Fünfmeterraum der Gäste zu einem Gestochere, Lobenhofer schaltete am schnellsten und drückte den Ball über die Linie. Und es kam noch schlimmer für Eichstätt. Kurz vor der Pause kombinierte sich der FCP mustergültig über die linke Seite bis zur Grundlinie, die folgende Flanke landete punktgenau bei Idrizovic, der aus kurzer Distanz einnetzte (40.). Nach dem Seitenwechsel bekam der VfB durch ein Foul von Langen, der folgerichtig mit Gelb-Rot vom Platz flog - noch zu einem Strafstoß, den Eberle sicher zum 1:4 versenkte, insgesamt war im zweiten Spielabschnitt aber die Luft aus der Partie. Pipinsried musste nicht, Eichstätt konnte nicht. Am Ende also ein völlig verdienter Heimsieg des FCP.

Ohne Sieger endete derweil das Aufeinandertreffen zwischen Wacker Burghausen und dem TSV Buchbach. Trotz zweimaliger Führung konnten die Hausherren die drei Punkte nicht in Burghausen behalten. Auf Bachschmids Flugkopfball-Tor zum 1:0 fand Buchbach in Person von Ammari kurz vor der Pause die passende Antwort. Gleiches Spiel nach dem Seitenwechsel. In Unterzahl - Djayo hatte in Minute 76 die Ampelkarte gesehen - gelang Miftaraj kurz vor der Schluss den vermeintlichen Lucky Punch. Wie schon in Halbzeit eins lag das letzte Wörtchen aber erneut bei den Gästen, die in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Steer zum Ausgleich kamen.

Einen ungefährdeten Auswärts-Erfolg durfte unterdessen der FV Illertissen einfahren. Mit 3:0 setzte sich die Mannschaft von Marco Konrad beim SV Heimstetten durch. Auf den Führungstreffer von Wanner in Minute 18 ließen die Gäste noch vor der Pause das zweite Tor durch Teranuma folgen. Letzterer war es auch, der nach dem Seitenwechsel zum endgültigen K.o.-Schlag ausholte, und die Partie mit seinem Doppelpack in der 57. Minute zugunsten seiner Farben entschied.

Aufgrund des anhaltenden Starkregen musste derweil die ebenfalls für Freitagabend angesetzte Partie des TSV Rain/Lech gegen den FC Augsburg II abgesagt werden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Die am 2. Spieltag abgesetzte Partie zwischen der SpVgg Hankofen-Hailing und dem TSV Rain/Lech ist derweil vom Bayerischen Fußball-Verband neu terminiert worden. Das Spiel findet nun am Dienstag, 13. September um 17.30 Uhr statt.