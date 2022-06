Unterhaching holt mit Fetsch viel Erfahrung

Mathias Fetsch unterschreibt bei der SpVgg Unterhaching einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 plus Option. Der 33-jährige Angreifer, der Bundesliga- und Zweitligaerfahrung besitzt, spielte zuletzt bei den Offenbacher Kickers.

Die SpVgg Unterhaching verstärkt sich mit viel Erfahrung. So sammelte Stürmer Mathias Fetsch, der unter anderem für den FC Augsburg, Holstein Kiel und Dynamo Dresden am Ball war, insgesamt 68 Scorerpunkte in 247 Spielen in der 2. Bundesliga und in der 3. Liga. Einmal kam er in der Bundesliga zum Einsatz, achtmal im DFB-Pokal.

"Ich bin sehr glücklich, mit Haching einen Verein gefunden zu haben, der sehr gut zu meinen Vorstellungen und Werten passt", wird Fetsch in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Ich habe in meiner fußballerischen Karriere vieles erlebt und möchte den jüngeren Spielern mit meiner Erfahrung helfen. Ich freue mich sehr auf die neue Saison und werde alles geben, um mit Haching Erfolge feiern zu können."

"Vorbild für unsere jüngeren Spieler"

"Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Mathias. Wir hatten im Angriff wegen der Verletzung von Stephan Hain noch Nachholbedarf und haben mit ihm und seinen offensiven Qualitäten eine sehr gute Lösung gefunden", sagt Präsident Manfred Schwabl. "Mathias ist ein bodenständiger und erfahrener Profi, der sowohl auf als auch neben dem Platz ein Vorbild für unsere jüngeren Spieler sein soll."