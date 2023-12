Hachinger Doppelschlag bringt Comeback-Sieg gegen Münster

Die SpVgg Unterhaching hat sich im Aufsteigerduell mit Preußen Münster mit 3:2 durchgesetzt. Ein Doppelschlag im zweiten Durchgang brachte den Sieg auf den Weg und beendete die Serie der Gäste aus Westfalen.

Im letzten Samstags-Topspiel des Kalenderjahres 2023 stand für Unterhaching und Münster nicht nur das Duell zwischen zwei Aufsteigern auf dem Plan, für beide war es auch das Duell mit dem direkten Tabellennachbarn. Hachings Trainer Marc Unterberger musste dafür im Vergleich zum 1:2 in Dresden auf zwei Positionen umstellen, Kapitän Welzmüller fehlte verletzungsbedingt und wurde durch Ortel ersetzt. Zudem spielte Mashigo für Keller (Bank).

Bouchama eröffnet für Münster - Skarlatidis antwortet schnell

Von Beginn an war auf dem Rasen im uhlsport Park höchste Unterhaltung geboten, das lag aber nicht zuletzt an den Gästen. Keine sechs Minuten waren gespielt, da ging Münster, bei dem nach dem 3:1 gegen Verl Hahn und Kyerewaa für die gesperrten Bazzoli und Preißinger in die Startelf gerückt war, bereits in Front. Bouchama stellte mit einem wuchtigen Schuss bereits früh auf 1:0 (8.).

Auch in der Folge blieb der SCP dran, nur zwei Minuten später hätte Münster bereits auf 2:0 stellen können. Torhüter Vollath verhinderte dies im Zusammenspiel mit dem Pfosten aber gegen Grodowski (10.). Stattdessen durfte in der Folge aber Unterhaching jubeln: Nachdem Münster eine Waidner-Flanke nicht geklärt bekam, erzielte Skarlatidis den Ausgleich (11.).

Schifferl avanciert zum Retter

Jetzt war auch Haching voll da, Skarlatidis verpasste in der 14. Spielminute seinerseits den Führungstreffer für die Hausherren. Sein Schuss flog knapp am linken Pfosten vorbei (14.). In der Folge beruhigte sich die Partie bis zur 34. Spielminute, als Batmaz durch die Hachinger Defensive stürmte, aber an Vollath scheiterte (34.). So ging es mit dem 1:1 in die Pause, mit Start der zweiten Hälfte zeigte sich Münster aber sofort erneut.

Nach einem Fehler von Waidner war Batmaz erneut frei durch, umkurvte Vollath und zog ab. Schifferl war aber eingerückt und wehrte die Kugel noch vor der Linie ab (47.). Diese Möglichkeit war ein erstes Vorzeichen, was sich in den nächsten Minuten in Unterhaching abspielen sollte. Neun Minuten nach seiner ersten Rettungstat stand Schifferl erneut im Fokus, wieder musste er als letzter Mann gegen Batmaz retten (56.).

Grodowski vom Punkt - Hachinger Doppelschlag

Wenig später drohte der Verteidiger dann zur tragischen Figur zu werden: Nachdem Schifferl einen Fernschuss von Bouchama blockte, den Ball dabei aber an die Hand bekam, zeigte Schiedsrichterin Dr. Riem Hussein auf den Punkt. Eine Chance, die sich Münsters Stürmer Grodowski nicht nehmen ließ und auf 2:1 stellte (60.). Doch auch damit nicht genug, nur kurz darauf musste Schifferl ein drittes Mal zum Retter avancieren. Nachdem Vollath gegen Grodowski pariert hatte, kam wieder Batmaz zum Abschluss, erneut rettete Schifferl aber vor der Linie (64.).

Es ging hin und her in Unterhaching, ein Doppelschlag sollte wenig später das Momentum erneut zu Gunsten der Hausherren kippen lassen. Zunächst verschätzte sich SCP-Schlussmann Schenk bei einer Ecke böse, was Stiefler ausnutzte und die Hereingabe zum erneuten Ausgleich in die Maschen abfälschte (67.). Nur eine Minute später patzte der Torhüter dann ein zweites Mal, indem er den eng bewachten Koulis mit einem Pass unnötig unter Druck setzte. Skarlatidis schnappte sich in der Folge die Kugel und legte für Keller quer, der aus wenigen Metern nur noch einschieben musste (68.).

Skarlatidis verpasst die Entscheidung

Plötzlich stand es 2:3 aus Sicht der Gäste, doch Schluss war noch lange nicht. Schienenspieler Böckle hatte zunächst die Möglichkeit im Angriff, scheiterte aber an Vollath (70.), wenig später musste er dann im eigenen Strafraum ran. Mit vollem Einsatz rettete der Österreicher auf der Linie gegen Fetsch (86.). Auch in der fünfminütigen Nachspielzeit bot sich beiden Teams noch einmal die Gelegenheit zum Treffer: Batmaz blieb allerdings auch mit dem letzten Versuch der Gäste glücklos und beförderte den Ball nur in den Hachinger Nachthimmel (90. +2). Auf der Gegenseite verpasste Skarlatidis kurz darauf die Chance zur endgültigen Entscheidung (90. +3).

Eine Rolle sollte das aber nicht mehr spielen, kurz darauf stand der Heimsieg für die Spielvereinigung fest, die so auch das dritte Duell mit einem Mitaufsteiger in dieser Saison mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Münsters Serie von fünf Spielen ohne Niederlage war hingegen gerissen. Ein Spiel steht für beide Mannschaften vor der Winterpause noch an, Unterhaching trifft am Dienstag (19 Uhr) auf den Tabellenführer Jahn Regensburg, Münster ist am Mittwoch (19 Uhr) bei Dortmund II gefragt.