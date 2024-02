Ortels Kracher zur Entscheidung: Unterhaching ist oben dran

Die SpVgg Unterhaching hat in einem Nachholspiel der 3. Liga Halle besiegt. Die Hallenser waren phasenweise überlegen, doch entwickelten erst spät Gefahr. Hachings Effizienz auf der anderen Seite zahlte sich aus, nur vier Punkte trennen den Aufsteiger und Platz drei.

Unterhachings Trainer Marc Unterberger wechselte im Vergleich zum 1:0-Heimsieg gegen Verl dreimal: Schwabl, Ortel und Maier starteten anstelle von Lamby (nicht im Kader), Westermeier (Gelbsperre) und Maximilian Welzmüller (Bank).

HFC-Coach Sreto Ristic nahm an seinem 48. Geburtstag nach dem 1:1 in Sandhausen einen Wechsel vor: Für den gelbgesperrten Lofolomo begann Behrendt.

Behrendt muss früh raus

In der ersten Hälfte blieben Chancen Mangelware. Das Spiel war zerfahren, Halle hatte leichte Feldvorteile. Unterhaching brauchte bis zu seiner ersten Torannäherung, um in die Partie zu finden. Hobsch verpasste eine Hereingabe Kellers von der rechten Seite aber knapp (16.). Auf der anderen Seite musste Behrendt in der 24. Minute mit Oberschenkelbeschwerden runter, Nietfeld kam in die Partie. Ansonsten hatte der erste Durchgang spielerisch nicht viel zu bieten.

Keller profitiert - 1:0

Hälfte zwei startete mit einem Tor, Keller stand im Blickpunkt: Nachdem Halangk einen langen Ball unfreiwillig verlängert hatte, erzielte der Schweizer die Führung aus dem Nichts (50.). Seinen Linksschuss konnte Torhüter Schulze nicht parieren.

Im Anschluss kam Bonga für die Hallenser zur Ausgleichschance, traf aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz (55.). Wenige Minuten später fiel dem eingewechselten Berko im Sechzehner der Ball vor die Füße, Hachings Kapitän Schwabl war jedoch schneller und klärte noch (62.).

Ortel trifft nach starkem Solo zum 2:0

Auf der Gegenseite konnten die Gastgeber auf 2:0 erhöhen: Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte trieb Ortel den Ball über das halbe Feld, spielte einen Doppelpass mit Fetsch und haute das Leder vor Torwart Schulze unter die Latte (68.). Es war Ortels erster Treffer als Profi.

HFC trifft durch Nietfeld das Aluminium

Der Anschlusstreffer wollte anlaufenden Hallensern trotz großer Bemühungen nicht mehr gelingen: Einen frechen Schlenzer von Halimi konnte Vollath noch aus dem Winkel fischen (72.), auch Gayrets Abschlüsse in der 78. und 89. Minute waren nicht erfolgreich. Die größte Chance hatte zwischenzeitlich Nietfeld auf dem Fuß, der per Dropkick die Latte traf (83.).

Aber auch die SpVgg hatte Möglichkeiten, einen weiteren Treffer nachzulegen: Der eingewechselte Schmid schoss erst drüber, danach konnte sich HFC-Keeper Schulze mit einer Doppelparade gegen den 23-Jährigen auszeichnen.

Haching nur vier Punkte hinter Platz 3

Die Gastgeber springen mit dem verdienten Sieg auf Rang 7 - der SSV Ulm auf Relegationsrang 3 ist damit nur noch vier Punkte entfernt. Halle konnte in keinem Saisonspiel zu null spielen und steckt folgerichtig weiter im Abstiegskampf, nur ein Punkt trennt den HFC von der verbotenen Zone.

Unterhaching beschließt am kommenden Sonntag (19.30 Uhr) den 25. Spieltag mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken. Am gleichen Tag (13.30 Uhr) empfängt der HFC Erzgebirge Aue.