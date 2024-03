Pause im Sportpark. Beide Teams gehen mit einem leistungsgerechten Remis in die Kabinen. Beide Teams spielen aus einer sicheren Defensive heraus, entsprechend fehlt es der Partie bisher an Offensiv-Highlights. Für Haching hatte Keller die beste Chance, Duisburg vergab zwei Möglichkeiten zur Führung. Castaneda scheiterte an Vollath und Ginczek scheiterte in der besten Szene der ersten Hälfte aus kurzer Distanz.