Maiers goldenes Tor lässt Unterhaching träumen

In einer taktisch geprägten Partie hat die SpVgg Unterhaching gegen den MSV Duisburg einen 1:0-Erfolg eingefahren. Während die 15. Saisonniederlage für den MSV einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt bedeutet, kann Unterhaching den Blick vorsichtig in Richtung Relegationsplatz zur Zweiten Liga richten.

Santiago Castaneda (MSV Duisburg) scheiterte im ersten Durchgang mit seinem Volley-Schuss an René Vollath im Unterhachinger Tor. IMAGO/Eibner

Beide Teams überzeugten zuletzt durch gute Ergebnisse und fuhren in der Vorwoche einen Sieg ein. Entsprechend sahen die Trainer wenig Grund für personelle Veränderungen. Boris Schommers auf Seiten der Gäste bot die gleiche Elf auf, die zuletzt gegen Borussia Dortmund II mit 2:1 gewonnen hatte. Unterhachings Coach Marc Unterberger musste im Vergleich zum 3:1 bei Rot-Weiss Essen wechseln: Lamby ersetzte den kurzfristig erkrankten Ortel.

Zunächst erwischte Unterhaching den besseren Start, kam offensiv aber nicht über Halbchancen hinaus. Stattdessen meldete sich Duisburg nach 13 Minuten erstmals gefährlich in der Partie an. Vollath musste gleich zweifach gegen Ginczek und Castaneda parieren (13.).

Duell auf Augenhöhe

In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Teams den Fokus auf eine sichere Defensive und einen kontrollierten Spielaufbau setzten. Tempovorstöße und Torraumszenen blieben auf beiden Seiten über weite Strecken Mangelware. Erst in der 32. Minute konnten die Hausherren ihre erste gute Torchance verzeichnen: Den satten Schuss von Keller konnte Müller zur Ecke lenken. Auf der Gegenseite hätte wenig später die Gästeführung fallen müssen. Doch Ginczek setzte eine Hereingabe von Engin aus kürzester Distanz neben das leere Tor (36.). Somit blieb die Partie nach höhepunktarmen 45 Minuten zur Pause torlos.

Der zweite Durchgang begann vielversprechend: Zunächst konnte Engin eine Hereingabe von Kölle nicht zielgerichtet verwerten (46.), dann blockte Fleckstein auf der Gegenseite per Grätsche einen Torschuss von Krattenmacher (52.). Im weiteren Verlauf pendelte sich das Spielgeschehen wieder zwischen den Strafräumen ein - mit etwas mehr Spielanteilen der Gäste.

Unterhaching souverän, Duisburg ohne Ideen

Eine schnelles Umschaltspiel brachte dann die Führung der Hausherren: Krattenmacher marschierte mit Tempo durch das Mittelfeld und steckte durch auf Maier, der zum 1:0 einnetzte (64.). Mit der Führung im Rücken übernahmen die Gastgeber das Spiel mehr und mehr. Zwar drückte das Team nicht dauerhaft auf den zweiten Treffer, hatte das Geschehen aber durch konzentriertes Aufbau- und auch Defensivspiel im Griff und konnte Tempovorstöße immer wieder durch gutes Stellungsspiel und saubere Tacklings frühzeitig unterbinden. Somit blieb es beim knappen 1:0-Erfolg der SpVgg.

Die Duisburger empfangen am kommenden Samstag (14 Uhr) den 1. FC Saarbrücken. Unterhaching ist am Sonntag (16.30 Uhr) beim SV Sandhausen gefordert.