Unterhaching-Coach Wagner: "Wir müssen weiter attackieren"

Mit dem 1:0-Sieg in Würzburg hat die SpVgg Unterhaching die Tabellenführung auf fünf Punkte ausgebaut. Trainer Sandro Wagner lobt dabei verschiedene Faktoren.

Mehr zur Regionalliga Bayern Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Die SpVgg Unterhaching schnürte am Freitagabend praktisch einen Doppelpack: Mit dem 1:0-Auswärtssieg bei den Würzburger Kickers verteidigte das Team von Trainer Sandro Wagner nämlich nicht nur die Tabellenführung, sondern distanzierte den aktuell größten Rivalen im Titelkampf auf fünf Punkte. "Unterhaching ist die beste Mannschaft der Liga und auch qualitativ sehr gut besetzt", zollte Kickers-Coach Marco Wildersinn (41) dem Team seines Trainerkollegen Sandro Wagner Respekt, welcher sich in Anbetracht des Triumphs hochzufrieden zeigte: "Ich bin jetzt seit 15 Monaten Trainer in Haching, und wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht, dabei war es das bisher schwerste Spiel für uns", freute sich Wagner.

Die Einkaufspolitik vor dieser Saison ist wohl für die neu gewonnene Souveränität verantwortlich: So kassierte die Abwehr um den starken neuen Torhüter René Vollath (32, Türkgücü München) in neun Partien nur acht Gegentreffer. Im Mittelfeld sorgen die Neuen Maximilian Welzmüller (32, FC Bayern München II) und Sebastian Maier (28, Türkgücü München) für mehr Stabilität. Im Angriff beweist Mathias Fetsch (Kickers Offenbach) seine Qualitäten als eiskalter Vollstecker. In Würzburg erzielte der 33-Jährige in der 55. Minute bereits seinen sechsten Saisontreffer im neunten Einsatz.

Krattenmacher auf den Spuren von Adeyemi

Es sind aber auch die vielen talentierten Eigengewächse, die sich nahtlos ins prominente Gesamtkonstrukt einfügen. Nach dem richtungsweisenden Sieg im Gipfeltreffen lobte Wagner wieder einmal den eingewechselten erst 17-jährigen Maurice Krattenmacher (vier Einsätze in dieser Saison), der nach Karim Adeyemi (jetzt bei Borussia Dortmund) das größte Talent aus dem Hachinger Nachwuchszentrum ist: "Er macht seine Sache immer wieder hervorragend", schwärmt Wagner.

Die präzise Mischung aus Jung und Alt macht den Regionalligaspitzenreiter aktuell so stark. Aber für Wagner zählen auch noch andere Attribute: "Insgesamt sind alle Spieler athletischer geworden, dies wirkt sich natürlich positiv aus", lobt der 34-Jährige Ex-Profi. Den Erfolg in Würzburg wollte der Hachinger Coach aber nicht überbewerten: "Wir freuen uns und genießen den Augenblick, wir müssen aber auch in den nächsten Spielen attackieren."