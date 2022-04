Unterhaching beendet Kooperation mit "Sportfive"

Die SpVgg Unterhaching hat die Kooperation mit der Sportmarketing-Agentur "Sportfive" einvernehmlich und sofortig beendet.

Das teilte der Klub am Freitag mit. Man wolle sich in der Vermarktung komplett neu aufstellen "und das Sponsoring in die eigene Hand nehmen", wird Hachings Präsident Manfred Schwabl in der Pressemitteilung zitiert. Der 55-jährige Ex-Profi dankte "Sportfive" für die "geschäftliche Partnerschaft und die freundschaftlichen Beziehungen, die wir im Laufe unserer Zusammenarbeit aufgebaut haben."

Man wolle künftig freundschaftlich verbunden bleiben, die Beendigung der Partnerschaft wirke sich in keiner Form auf die bestehenden Sponsorenverträge aus. Auch Hendrik Schiphorst, Geschäftsführer bei der "Sportfive Germany GmbH", bedankte sich für die Zusammenarbeit und ergänzte: "Sich von einem Rechtehalter zu trennen, ist immer schade, besonders wenn man auf eine Historie wie die unsere mit der SpVgg Unterhaching blickt."