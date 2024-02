Unterberger: "Ich bin ratlos über die Schiedsrichter in der Liga"

Nach der Heimniederlage gegen den BVB II ärgerte sich die SpVgg Unterhaching über Spielverlauf, Gegner und vor allem den Schiedsrichter.

Dreimal gingen die Hachinger in Führung, doch die Gäste aus Dortmund glichen dreimal aus und erzielten kurz vor Schlusspfiff sogar noch das 3:4. Unzufriedenheit herrschte bei Trainer Marc Unterberger am MagentaSport-Mikrofon, aber nicht über die Leistung seiner Mannschaft, sondern über den Spielverlauf: "Ich fand, dass wir über weite Strecken im Spiel die bessere Mannschaft waren, die Mannschaft die mehr Torchancen hatte. Dementsprechend ist es bitter, als Verlierer vom Platz zu gehen. Das war ein Spiel, was unentschieden ausgehen darf - ausgehen kann. So ist es einfach für uns sehr blöd gelaufen, und da ärgern wir uns auch drüber."

Kommunikation der Schiedsrichter sorgt für Ärger

Der Ärger wurde noch durch zwei Elfmeterentscheidungen, die Unterberger gegen sich gepfiffen sah, verstärkt. Doch nicht die Entscheidungen selbst, sondern mit der Kommunikation des Schiedsrichterteams um Marc Philip Eckermann war der Trainer unzufrieden: "Die Art und Weise der Schiedsrichter ist das einzige, was mich stört. Man bekommt keine normale Antwort, sie gehen nach Abpfiff direkt. Ich bin ratlos über die Schiedsrichter in der Liga." Der Trainer fordert, dass die Schiedsrichter "sich auch mal hier vor die Kamera stellen und mit so einer Szene konfrontiert werden".

Dem ersten Elfmeter ging ein Foul von Manuel Stiefler an Rodney Elongo-Yombo voraus. Der Verursacher kommentierte mit Blick auf die Wiederholung: "Wenn ich das so sehe, glaube ich, man kann ihn geben, aber ganz am Anfang berühre ich ein bisschen den Ball, aber gut, es ist so ein Fifty-Fifty-Ding."

"Da kommt immer gleich eine arrogante Antwort"

Viel mehr Unverständnis gab es beim zweiten Elfmeter. Dortmunds Ole Pohlmann zog in den Strafraum und wurde womöglich vor der Linie getroffen, Elfmeter gab es trotzdem. Erneut stellte der Pfiff das geringere Problem gegenüber der Kommunikation des Schiedsrichters dar. "Es war sehr knapp, aber die waren sich sehr sicher. Aber mit den Schiedsrichtern - mit ganz vielen - kann man nicht mehr reden, da kommt immer gleich eine arrogante Antwort", sagte Stiefler und führte aus: "Ich habe es oft in der zweiten Liga erlebt, dass man da auch mal mit dem Schiedsrichter sprechen kann, dann gesteht man dem auch einen Fehler ein."

Vorwürfe an Dortmunder Bank

Um den Rundumschlag perfekt zu machen, rechnete Unterberger auch noch mit dem Gegner aus Dortmund ab: "Es geht darum, dass Borussia Dortmund ein Name ist und immer wieder am Provozieren ist, das war auch schon im Hinspiel so, als sie nach Schlusspfiff auf unsere Spieler losgegangen sind. Das war heute wieder so."

Eine Aktion hatte der 35-Jährige, der wegen Meckers im Nachgang des zweiten Elfmeterpfiffs Gelb sah, besonders im Gedächtnis. Im ersten Durchgang räumte Mittelfeldspieler Ben Westermeier Julian Hettwer in einem Dortmunder Gegenstoß ab. "Das ist sicherlich ein hartes Foul, man kann sicherlich drüber diskutieren, aber da springen elf Leute auf und das können wir uns einfach nicht gefallen lassen. Ich habe einfach meine Mannschaft geschützt."