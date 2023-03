Unter Xabi Alonso Topscorer: Ärgert "kompletter" Diaby auch die Bayern?

Es geht Schlag auf Schlag. Nach dem Einzug ins Viertelfinale der Europa League, wartet mit der Partie gegen Bayern München in der Bay-Arena direkt das nächste Highlight auf die Mannschaft von Xabi Alonso. Mittelstürmer Patrik Schick droht, gegen die Münchner weiter auszufallen. Die Position des Torjägers ist wohl die einzige vakante in der Leverkusener Startelf.

Aus Budapest berichtet Stephan von Nocks

Beim 2:0-Sieg in Budapest hatte Xabi Alonso am Donnerstag keine echte Auswahlmöglichkeit. Das 20-er-Aufgebot stellte sich quasi von alleine zusammen - mit zwei Ersatztorhütern und dem jungen Ayman Azhil, der keine wirkliche Rolle als Einwechselspieler bei Bayer 04 spielt. Am Sonntag gegen den FC Bayern München wird sich das personelle Angebot für den Leverkusener Cheftrainer allerdings deutlich verbessern.

Neben den für die Europa League nicht gemeldeten Daley Sinkgraven und Noah Mbamba dürften ihm auch die in Budapest aus gesundheitlichen Gründen fehlenden Karim Bellarabi und Nadiem Amiri, der wegen muskulären Problemen passen musste, wieder zur Verfügung stehen. Beim dritten Ausfall, Patrik Schick, sieht es hingegen nicht so gut aus.

Schick-Einsatz sehr fraglich

"Karim war krank, bei Nadiem geht es besser", erklärte Xabi Alonso am Freitag, "aber bei Patrik müssen wir ein bisschen warten. Noch ist es zu früh, eine Prognose für Sonntag abzugeben." Dass der sich erneut mit Leistenproblemen plagende Mittelstürmer gegen den Spitzenreiter eine Option darstellt, ist unwahrscheinlich. Dennoch ist seine Position, die wohl einzige vakante für das Gastspiel des Rekordmeisters.

Vieles spricht dafür, dass der Trainer mehr oder weniger der Elf vertraut, die in Budapest souverän ins Viertelfinale einzog. Allerdings drängt sich Amine Adli, der wie schon beim 4:1 gegen Hertha BSC als Joker traf, massiv für die Anfangsformation auf. Seine gute Form und die enorme Schnelligkeit des Franzosen, der gegen die Bayern als Konterspieler die passende taktische Variante anstelle von Mittelstürmer Sardar Azmoun darstellen könnte, sprechen für den 22-Jährigen.

Wirtz und Diaby gesetzt

Die anderen beiden Offensivplätze im 3-4-3 sind ohnehin fest vergeben. Sind Ideengeber Florian Wirtz und Topscorer Moussa Diaby fit, sind sie gesetzt. Und besonders der Franzose, der jetzt für die anstehenden Länderspiele seines Landes nominiert wurde, ist unter Xabi Alonso wieder zu einem absoluten Schlüsselspieler geworden.

So lobte der Trainer den schnellen Linksfuß, der in Budapest einmal traf und Adlis Treffer vorbereitete, nach der Partie im großen Stil. „Er hat sich nicht nur heute, sondern seit ich hier bin als kompletter Fußballer gezeigt. Es gibt uns so viel: seine Gier, seine Läufe, seine Waffen. Er möchte Tore schießen, aber auch laufen, dem Gegner Probleme bereiten“, schwärmte der Spanier.

Alonso freut sich für Diaby über Frankreich-Nominierung

Dessen Rückkehr ins Aufgebot der Equipe tricolore, ordnete Xabi Alonso ebenfalls eindeutig ein: "Ich bin so glücklich, dass er für die Nationalmannschaft berufen worden ist, weil er es sich verdient hat. Es war eine Enttäuschung für ihn, weil er bei der WM nicht dabei war." Ein schwacher Einstieg in die Saison hatte dem Flügelstürmer das WM-Ticket für Katar gekostet.

Diaby, der unter dem Anfang Oktober geholten Trainer in 22 Pflichtspielen herausragende elf Treffer erzielte und weitere fünf vorbereitete, fungiert inzwischen wieder als Unterschiedsspieler und soll dies auch gegen die Bayern tun. So verbindet Xabi Alonso sein Lob für Diaby auch direkt mit einer Forderung an diesen: "Ich bin glücklich mit seinen Leistungen, aber er muss sie weiter zeigen." Was auch für seine Mannschaft als Ganzes gilt. Nicht nur, aber besonders gegen die Münchner.