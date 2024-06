Unter Ristic "Wunschspieler": SVS holt Halimi zurück

Besar Halimi kennt sich bereits aus in Sandhausen, nun heuert der Mittelfeldspieler zum zweiten Mal in seiner Laufbahn beim SVS an - und trifft auf bekannte Gesichter.

Achter Neuzugang beim Drittligisten SV Sandhausen: Mittelfeldspieler Besar Halimi bringt Erfahrung und Variabilität mit in die Kurpfalz, die er von einem ersten Aufenthalt beim SVS bereits bestens kennt.

"Mit Besar kommt ein Spieler mit Sandhäuser Vergangenheit zurück an den Hardtwald. Damals wurde ein System gespielt, das nicht zum Spieler gepasst hat. In der Zwischenzeit hat sich Halimi weiterentwickelt und zum Wunschspieler unseres Trainers entwickelt. Die beiden kennen sich bereits aus der gemeinsamen Zeit in Halle sehr gut", erklärte Matthias Imhof die Rückkehr des erfahrenen Offensivakteurs, der in Sandhausen - wie schon in Halle - unter Sreto Ristic trainieren wird. Mit sieben Torbeteiligungen in 22 Spielen gehörte Halimi trotz des Abstiegs zu den besten Scorern beim HFC.

Auslandsstationen bei Bröndby, in Riga und Athen

Bereits 2019 war Halimi am Hardtwald präsentiert worden. Seinerzeit kam der gebürtige Frankfurter von Bröndby IF aus Dänemark in den Südwesten Deutschlands zurück. In den ersten Jahren seiner Karriere schnürte der heute 29-Jährige seine Schuhe unter anderem für den 1. FSV Mainz 05, den FSV Frankfurt und die Stuttgarter Kickers. Zwei Jahre blieb Halimi damals in Sandhausen und bereitete drei Treffer in 27 Einsätzen vor.

Danach verschlug es ihn ins Ausland, Stationen beim FC Riga in Lettland und dem Athener Klub Apollon Smyrnis folgten, ehe Halle ihn zur Saison 2023/24 in die 3. Liga lockte.

"Freue mich sehr, wieder am Hardtwald zu sein"

Halimi, der bislang 32 Partien für die Nationalmannschaft des Kosovo bestritten hat, kommt mit der Erfahrung von 97 Drittliga-Einsätzen (11 Tore/21 Vorlagen) sowie 52 Partien in der 2. Bundesliga zum SVS zurück. "Ich freue mich sehr, wieder hier am Hardtwald zu sein. Ich hatte viele positive Gespräche mit den Verantwortlichen und kann es nun kaum erwarten, wieder für den SVS auflaufen zu dürfen", erklärte er nach seiner Vertragsunterschrift.

Halimi ist nach Niklas Lang (Abwehr, SC Freiburg II), Jakob Lewald (Abwehr, Dynamo Dresden), Lucas Wolf (Mittelfeld, SV Sandhausen), Emmanuel Iwe (Mittelfeld, Minnesota United), Jeremias Lorch (Mittelfeld, FC Viktoria Köln), Marco Schikora (Mittelfeld, Erzgebirge Aue) und seinem bisherigen Teamkollegen in Halle, Torjäger Dominic Baumann, der achte Neuzugang für die Saison 2024/25 beim SVS.

Der Drittligist startet an diesem Dienstagnachmittag ins Training. Vom 14. bis 21. Juli geht es ins Trainingslager nach Kiens (Italien). Erster Test ist am 29. Juni (15.30 Uhr) gegen den ASC Dortmund.