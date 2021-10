Unter Einhaltung der 2G-Regel: Hannover 96 hofft auf volles Haus

Erfreuliche Nachrichten für Hannover 96. Dem Zweitligisten steht bereits zum kommenden Heimspiel wieder die volle Stadionkapazität zur Verfügung.

Dies bestätigte die Landesregierung Niedersachsens am Freitag. Somit können die Roten bereits im kommenden Heimspiel gegen Schalke 04 am 15. Oktober wieder auf maximal 49.000 Zuschauern hoffen. Wie der Verein mitteilte, sind für die Partie um 18.30 Uhr bereits 25.000 Tickets verkauft - weitere sind ab sofort nun wieder erhältlich.

Zutritt nur für Geimpfte und Genesene

"Die Entscheidung ist ein Zeichen des Vertrauens der Landesregierung gegenüber Hannover 96 sowie gegenüber unseren Zuschauern und Fans", wird 96-Geschäftsführer Martin Kind auf der 96-Website zitiert. Voraussetzung für die volle Stadionkapazität ist allerdings die Einhaltung der 2G-Regel. Zutritt erhalten demnach nur gegen Corona komplett geimpfte oder von einer Corona-Erkrankung genesene Fans.

Bisher hatte die DFL für die Heimspiele von Hannover 96 in dieser Saison maximal 25.000 Zuschauer erlaubt. Diese Auslastungsgrenze wurde allerdings in keinem der vier Auftritte vor eigenem Publikum erreicht. Bisher am besten besucht war die Partie am 6. Spieltag gegen den FC St. Pauli: 16.100 Zuschauer wohnten dem 1:0-Sieg bei.