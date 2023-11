Unter einer Voraussetzung: DFB-Elf testet gegen die Niederlande

Die deutsche Nationalelf wird in der letzten echten Testphase vor der EM ihre Form gegen die Niederlande ausloten. Außer das Lospech schlägt zu.

Die DFB-Auswahl ist bei der Suche nach einem adäquaten Sparringspartner vor der Europameisterschaft im eigenen Land (14. Juni bis 14. Juli 2024) offenbar fündig geworden.

Koeman in Plauderlaune

Wie Oranje-Coach Ronald Koeman versehentlich auf einer Pressekonferenz ausplauderte, werden die beiden Nationen in der Länderspielpause im März 2024 einen Test bestreiten. kicker-Informationen decken sich mit Koemans Vorpreschen, zudem ist schon klar, dass das Duell in Deutschland stattfinden wird.

So weit, so gut. Dennoch gibt es eine Voraussetzung, die für das geplante Aufeinandertreffen gilt. Am 2. Dezember wird in der Hamburger Elbphilharmonie die Gruppenphase der EM ausgelost. Deutschland befindet sich als Gastgeber in Topf 1, alle weiteren Mannschaften werden nach dem sportlichen Abschneiden in der EM-Qualifikation auf die jeweiligen anderen Töpfe verteilt.

Deutschland in Topf 1, Oranje in Topf 3

Diesbezüglich befinden sich die Niederländer als Zweiter der Gruppe B hinter Frankreich mit 15 erreichten Punkten in Topf 3. Heißt konkret: Es ist durchaus möglich, dass Nagelsmanns Auswahl in der Gruppenphase der EM dann auf das Oranje-Team treffen könnte. Für diesen Fall müssten sich beiden Verbände wieder nach einem anderen Testspiel-Partner umsehen.

Sollten Deutschland und die Niederlande sich in unterschiedlichen Töpfen befinden, wird es knapp zwei Jahre nach dem letzten Aufeinandertreffen zum Wiedersehen kommen. Damals, Ende März 2022, trennten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden.

Bei einer EM-Endrunde trafen sich die beiden Nachbarn letztmals vor über zehn Jahren. Bei der EM in der Ukraine und Polen 2012 gewann die damalige Löw-Elf in der Gruppenphase mit 2:1.