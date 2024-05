Unter der Lupe: Ist die Austria-Dreierkette wirklich so schlecht?

"Slapstick-Tore", "unglückliche Gegentore", "unerklärliche Abwehrfehler" - jede Woche wieder sind die Matchberichte voll über die desolate Defensive der Austria. Der violetten Dreierkette hat wird ihre Qualität abgesprochen. Der "kicker" wollte es genauer wissen und hat die Statistiken von Galvao & Co. mit dem Rest der Liga verglichen.

Was die reine Anzahl der Pässe betrifft, steht ein Verteidiger weit über seinen Bundesliga-Kollegen. 70 Mal spielt der Salzburger Abwehr-Hüne Srdjan Pavlovic pro Match die Kugel und hält damit LASK-Heimkehrer Andrade und den früh verletzten Rapidler Cvetkovic (je 58) genauso auf Abstand wie seinen RB-Partner Samson Baidoo (57). Für Austria-Trainer Michael Wimmer ein Ausdruck der hohen Ballbesitz-Anteile der Salzburger. Seine eigenen Schützlinge Martins (44), Galvao und Handl (je 42) befinden sich mit ihren Werten im Mittelfeld, einzig Meisl fällt mit 27 ab.

Auffälliger sind die Viola-Verteidiger in der Art ihrer Pässe. Marvin Martins und Matteo Meisl spielen rund 94 Prozent ihrer Pässe kurz und nehmen damit die Spitzenpositionen im Liga-Vergleich ein. Solet (RBS), Wüthrich (Sturm) und Komposch (Hartberg) folgen im 89-Prozent-Bereich, Galvao ist mit 85 Prozent noch vorne dabei. "Das ist schon Ausdruck der Idee, wie wir Fußball spielen wollen", interpretiert Wimmer die Zahlen und ärgert sich, dass er immer öfter den Vorwurf hören muss, "dass wir keinen Fußball spielen. Keine Frage, gegen Hartberg war das zu wenig, aber ich habe schon oft das Gefühl, dass viele Leute hier die Austria immer noch mit Ballbesitzfußball sehen wollen. Das bin ich nicht. Wir wollen schon Fußball spielen, aber nicht wie vor 30 Jahren, sondern mit einer anderen, mit einer dynamischeren Idee." Für den öffnenden Pass ist am Verteilerkreis meist Jo Handl zuständig. "Er ist unser Bester im Spielaufbau", nickt Wimmer dessen geringeren Kurzpass-Wert (81,87 Prozent) ab. Übrigens: Lukas Gugganig vom dieswöchigen Gegner SCR Altach schlägt die mit Abstand meisten langen Bälle (32,26 Prozent) aus der Abwehr, was vielleicht auch Schlüsse zulässt…

Passgenau

In der Passgenauigkeit sieht der Austria-Trainer bei seiner Dreierkette Luft nach oben. Lucas Galvao und Matteo Meisl (je rund 80 Prozent) sind von den Top-Werten Oumar Solets (92,82), Maxi Hofmanns (!; 88,70) und Nenad Cvetkovics (87,28) schon einiges entfernt, Marvin Martins (77,37) und Jo Handl (70,76) noch mehr. "Jo nimmt mehr Risikio, spielt am meisten zwischen den Linien", ist Wimmer von Handls Wert noch nicht beunruhigt, wundert sich dann aber doch, dass dessen Passgenauigkeit in der gegnerischen Hälfte sogar auf 54,02 Prozent fällt. Unterboten wird er darin nur noch von Fabio Strauss (BW Linz; 51,49) und Simon Piesinger (WAC; 46,15). Dafür nehmen Galvao (75,00) und Martins (73,17) in dieser Wertung die Plätze fünf und sechs ein, sind aber weit entfernt von den unglaublichen 91,55 Prozent des Salzburgers Solet, dem auch Rapids Maxi Hofmann mit 80,77 Prozent nicht wirklich nahe kommt. "Dass unsere Werte nicht höher sind, liegt aber nicht nur an den Verteidigern, sondern auch an der nächsten Etappe, die ja die Passoptionen geben muss", verteilt Wimmer die Verantwortung. "Das ist ein Zeichen, dass wir uns auf der Sechserposition derzeit nicht so gut bewegen."

You have to win Zweikampf

So wichtig das Herausspielen aus der Abwehr geworden ist, die harte Währung des Verteidigers ist immer noch sein Zweikampf-Wert. Und damit kann Michael Wimmer bestenfalls bei zwei Drittel seiner Dreierkette zufrieden sein. In den Luftduellen überragt mit 75 Prozent gewonnenen Duellen ausgerechnet der gar nicht so große Marvin Martins seine Kollegen (Wimmer: „Er hat eine enorme Sprungkraft“) und gehört damit mit zu den Besten der Liga. Haudum (BW Linz; 83,33), Komposch (81,25) und Affengruber (Sturm; 79,41) sind die Herren der Lüfte, während Galvao (61,11) und Meisl (50,00) schon stark abfallen. Der 196 cm lang Handl gewinnt unerklärlicherweise überhaupt nur 37,50 Prozent seiner Luftduelle - auf noch weniger kommen nur Piesinger (30,77) und David Gugganig (WSG; 28,57).

Dieses Trio nimmt auch in der Gesamt-Zweikampf-Quote die hintersten Plätze ein. Der von Manfred Schmid bereits auf die Bank expedierte Piesinger kommt nur auf 37,50 Prozent, David Gugganig auf 48,33 und Handl auf 50,00 - allerdings verliert kein Spieler in der Bundesliga mehr Zweikämpe pro Spiel (6,25) als der Austrianer. Kaum besser ist der Wert von Meisl mit 51,72 Prozent. Am oberen Ende der Wertung kann Andrés Andrade 30 Prozent gewonnene Zweikämpfe mehr verbuchen (81,82), Haudum folgt mit 79,31. Marvin Martins nimmt mit 70,73 Platz drei ein, Galvao liegt mit 65,38 noch okay. "Aber da fehlt mir auch noch ein bisschen die letzte Konsequenz. Da würde ich mir wünschen, dass sie wie Mavropanos und Waldemar Anton in Stuttgart den Gegenspieler lieber auffressen würden, als ihn einmal vorbei zu lassen. Das vermisse ich."

Abgefangen und abgeklärt

Wenn’s ums Antizipieren geht, sind die Violetten wiederum im Vorderfeld zu finden. Wieder ist Martins mit 3,75 abgefangenen Bällen pro Spiel im absoluten Spitzenfeld, geschlagen nur vom Klagenfurter "Obergriechen" Makis Gkezos mit vier. Galvao und Handl sind mit 2,5 immer noch der Konkurrenz voraus. Die "klärenden Aktionen" sind hingegen nicht erst seit Baltaxas Slapstick-Einlage, die dem 1:1 von Austria Klagenfurt voraus ging, ein wunder Punkt für Michael Wimmer. "Manchmal muss man den Ball auch auf die Tribüne schießen." Galvao (3,4-mal pro Spiel) und Handl (3) machen das durchschnittlich oft, Martins (2) und Meisl (1,8) seltener. Maranda (BW Linz; 6,3) und Wimmer (Klagenfurt; 6) sind die Ausputzer der Liga.

Fazit: Mit Marvin Martins und Lucas Galvao bekommen zwei Drittel der Austria-Dreierkette problemlos das TÜV-Pickerl, Handl und Meisl nur bedingt. Umso schmerzvoller für Wimmer, dass der aus Ried geholte Tin Plavotic erst einmal spielen konnte und im Herbst vielleicht gar nicht mehr fit wird. Aber selbst so ist nicht die Dreierkette das größte Problem der Violetten. Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Fünf Teams haben mehr Tore kassiert als die Austria, aber keines weniger geschossen. Das versucht auch Michael Wimmer Kritikern seiner Spielidee seit Wochen zu vermitteln: "Als ich die Austria übernommen habe, hatte sie ein Torverhältnis von 25:25, hat also im Schnitt 1,6 Gegentore kassiert. Am Ende waren wir noch immer bei 1,6 Gegentoren, haben aber zwei Tore pro Spiel geschossen (Anm.: und zwar inkl. der zehn Spiele in der schwereren Meisterrunde). Jetzt halten wir bei elf Gegentoren aus sieben Spielen, sind also wieder bei den 1,6 Gegentoren. Das kann man viel oder wenig finden, aber es ist nicht anders als vor meiner Zeit."