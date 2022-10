Unter den besten Basketballern der Welt

Fast jeden Tag fliegen die Bälle Richtung Korb. In dieser Woche startet in Nordamerika die beste Basketball-Liga der Welt.

Auch der Berliner Franz Wagner spielt in der NBA - für das Team Orlando Magic. NBAE via Getty Images

Die NBA (gesprochen: en bi äi) vereint 30 Mannschaften, die in dieser Liga gegeneinander antreten. Dabei gibt es jeweils eine eigene Tabelle für die Teams im Westen und für die im Osten.

Die Basketball-Profis haben in der Saison viele Spiele vor sich. 82, um genau zu sein. Das sind mehr als doppelt so viele wie zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaften spielen aber nicht gegen jeden Gegner gleich oft. Die Teams, die in der gleichen Region zu Hause sind, spielen etwas häufiger gegeneinander.

Schröder, Wagner, Kleber

Am Ende der Saison entscheidet sich in einer Extra-Runde - den sogenannten Play-offs -, wer die Meisterschaft gewinnt. Auch einige deutsche Basketballer sind unter den Besten der Welt. Dennis Schröder zum Beispiel spielt für die Los Angeles Lakers im Westen. Franz Wagner spielt für Orlando Magic im Osten, genau wie sein älterer Bruder Moritz. Und Maxi Kleber spielt neben Superstar Luka Doncic bei den Dallas Mavericks, für die früher auch Dirk Nowitzki viele Körbe warf.