Unter dem Hallendach verewigt: Weinhold und Ekberg emotional verabschiedet

Zwei Kieler Legenden verlassen die Handball-Bundesliga: Mit einem Abschiedsspiel hat der THW Steffen Weinhold und Niclas Ekberg ein letztes Mal die große Bühne bereitet.

Sie hatten sich ein großes Handballfest zum Abschied aus Kiel gewünscht - und sie bekamen es. Zu Ehren der langjährigen Leistungsträger Steffen Weinhold und Niclas Ekberg organisierten die Zebras in der Kieler Wunderino Arena ein Abschiedsspiel vor und mit knapp 8500 Fans.

Am Freitagabend war es so weit, das "Team 18/13" traf auf den aktuellen Kader des THW Kiel um die Neuzugänge Andreas Wolff, Emil Madsen, Lukas Zerbe und Bence Imre. Zum Team von Weinhold und Ekberg gehörten zahlreiche Handball-Legenden, darunter Magnus Wislander, Stefan Lövgren, Marcus Ahlm, Dominik Klein, aber auch Ljubomir Vranjes und Holger Glandorf aus Flensburg oder die Nationalmannschafts-Wegbegleiter Uwe Gensheimer und Martin Strobel.

Weinhold: "Nehmen drei echte Kieler mit nach Hause"

Am Ende wurde es sentimental. "Als kleines Kind träumt man davon, in solch einer Halle vor solch einem Publikum spielen zu können", sagte Weinhold, "und ich hoffe, dass ihr diese Mannschaft weiter so unterstützt, damit auch die Kinder von heute ihren Träumen nacheifern können." Der 38-jährige gebürtige Fürther ist nach zehn Jahren beim THW in seine fränkische Heimat zurückgekehrt. An seine Frau Ina gerichtet sagte er: "Es ist ein Glück, dass wir nun drei echte Kieler mit nach Hause nehmen."

Alle drei Kinder, auch die von Niclas Ekberg, wurden in Kiel geboren. Der 35-Jährige, der sich nach zwölf Jahren als Rekordtorschütze der Zebras in Richtung Ystad verabschiedete, gestand: "Ich habe zwölf Jahre lang bei jedem Einlaufen in diese Halle Gänsehaut gehabt - und das nur wegen euch."

Für immer unter dem Hallendach

Niclas Ekberg bekommt in der Wunderino Arena ein eigenes Banner. IMAGO/Eibner

Weinholds und Ekbergs Stellenwert in der Kieler Handball-Geschichte unterstrich dann die Enthüllung ihrer Ehrenbanner mit der 13 bzw. der 18 und großen Konterfeis unter dem Hallendach. Das von Weinhold wurde dabei überraschend vom Flensburger Jacob Heinl als einem seiner besten Freunde enthüllt, das von Ekberg von seinem schwedischen Landsmann Wislander, den er als Rekordschütze des THW Kiel abgelöst hatte.

Neben Weinhold und Ekberg wurden an diesem Abend auch die beiden Bundesliga-Schiedsrichter Sebastian Grobe und Adrian Kinzel nach 442 Spielen für den DHB und 23 gemeinsamen Jahren an der Pfeife verabschiedet.

Ein würdiger Rahmen für alle Protagonisten.