Unstimmigkeiten beim VfR Garching: Benjamin Flicker tritt zurück

Zuletzt schrieb Regionalliga-Absteiger VfR Garching nach einem Katastrophenstart in die Bayernliga-Saison positive Schlagzeilen, nun schüttelt ein Paukenschlag den Verein durch: Benjamin Flicker ist als Trainer und sportlicher Leiter zurückgetreten.

Keine Zukunft mehr in Garching: Benjamin Flicker imago images/foto2press

Letzten Mittwoch erst schoss Schlusslicht VfR Garching den bis dato noch ungeschlagenen Tabellendritten SV Kirchanschöring mit 6:0 ab - Frustbewältigung pur nach einem völlig verpatzten Saisonstart in der Bayernliga Süd. Die Rote Laterne gab man somit weiter, hoffte auf ein Aufbruchssignal, darauf, sich sukzessive aus dem Keller zu arbeiten.

Nach dem jüngsten 1:1 gegen den SV Pullach schrillen jedoch wieder die Alarmglocken beim VfR: Das liegt weniger an einer Punkteteilung gegen den direkten Konkurrenten, vielmehr an einer überraschenden Entwicklung an der Personalfront: Mit Benjamin Flicker hat nämlich der wohl wichtigste Mann des Vereins - zumindest im sportlichen Tagesgeschäft - seinen Rücktritt erklärt. Neben seinem Trainerjob hatte der 35-jährige Flicker auch die Aufgabe des sportlichen Leiters beim VfR inne.

Grund für seine Entscheidung seien "Differenzen in der Mannschaft und dem unmittelbaren Umfeld", wie die Münchner TZ weiß: "Es gibt gewisse Faktoren, die unseren Erfolg gefährden", wird Flicker dort zitiert, "und ich bin eben ein Trainer, der sehr konsequent ist". Die Entscheidung sei das Ergebnis eines seit Wochen andauernden Prozesses, so Flicker weiter. Bis zur Winterpause soll der bisherige Co-Trainer Nico Basta die Mannschaft übernehmen.