Unsportlich, aber keine Tätlichkeit: Jabiri fehlt Schweinfurt 05 nur ein Spiel

Der 1. FC Schweinfurt 05 muss nach der Winterpause lediglich in einem Spiel auf seinen Toptorjäger Adam Jabiri verzichten, der beim 2:0-Sieg gegen den SV Heimstetten nach gut einer Stunde die Rote Karte sah.

Adam Jabiri ist für den 1. FC Schweinfurt 05 eminent wichtig, wenn nicht sogar eine Art sportliche Lebensversicherung. Nahezu die Hälfte der bisher 40 erzielten Schnüdel-Treffer - nämlich 17 - gingen auf das Konto des 38-jährigen Routiniers, der auch in den Vorjahren zuverlässig knipste.

Umso dunkler die Wolken, die Fans der Unterfranken am Samstag aufziehen sahen, als sich Jabiri in der 63. Minute nach einem harten Einsteigen in der gegnerischen Hälfte die Rote Karte einhandelte. Doch Anfang der Woche stellte sich heraus, dass der FCS 05 nicht allzu lange ohne seinen Mittelstürmer auskommen muss: Das Sportgericht des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) wählte die Mindeststrafe von einem Spiel Sperre.

Offenbar stand zwischenzeitlich ein höheres Strafmaß im Raum, wenn man sich die Worte von Sportdirektor Robert Hettich auf der vereinseigenen Internetseite zu Gemüte führt: "Der Verbandsanwalt hat eine gute Entscheidung getroffen, Adam Jabiri nur für ein Spiel zu sperren. Das Foul wurde nach Auswertung der TV-Bilder korrekterweise als Unsportliches Verhalten und nicht als Tätlichkeit gewertet."