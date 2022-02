"Unsinniger Fußball": Hummels schimpft nach BVB-Pleite

Mats Hummels war nach der deutlichen 2:4-Niederlage gegen die Glasgow Rangers bedient - und sprach die Dortmunder Schwächen schonungslos an.

"Wir spielen viel unsinnigen Fußball", wetterte Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels nach der Pleite gegen die Glasgow Rangers (2:4) am Mikrofon von "RTL". Hummels störte sich an vielen "unnötigen Ballverlusten" und leichten Gegentoren. "So kannst du mal gewinnen und mal verlieren. Aber so wirst du nie erfolgreich sein."

Ein Blick auf die vergangenen Spiele verdeutlicht das Auf und Ab der Borussia: Dem deutlichen 5:1 gegen Freiburg folgte das Pokal-Aus bei St. Pauli (1:2), einem 3:2-Sieg in Hoffenheim ein krachendes 2:5 gegen Leverkusen - und nun einem deutlichen 3:0 bei Union eine 2:4-Pleite in der Europa League. Hummels fordert deswegen: "Die große Überschrift bei uns lautet: Seriöser, erfolgsorientierter Fußball." Und gerade das würden unnötige Ballverluste immer wieder verhindern.

Keine Dortmunder Stärke

"Der Trainer spricht es an, wir setzen es auf vielen Positionen nicht um", nahm Hummels seine Mitspieler in die Pflicht. "Wann spielt man welche Pässe, in welchen Situationen ist Risiko gut und wo nicht?" Die getroffenen Entscheidungen gefielen dem Abwehrspieler gegen Glasgow ganz und gar nicht: "So wie ich das anspreche, merkt man schon, dass es nicht zu unseren Stärken gehört."

Die Glasgow Rangers nutzten die fahrigen Minuten der Dortmunder vor und nach der Pause eiskalt aus und brachten sich so in eine exzellente Ausgangslage für das Rückspiel. Für das Hummels und Co. kommenden Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) eine deutliche Leistungssteigerung brauchen, um im Glasgower Ibrox Stadium zu bestehen und doch noch ins Achtelfinale der Europa League einzuziehen.