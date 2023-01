Unsichtbar, aber unverzichtbar: Haaland und der schmale Grat

Drei Partien ohne Tor - und schon steht Erling Haaland in der Kritik. Der zentrale Vorwurf, den die englischen Medien erheben: Der 22-Jährige nehme kaum am Spiel von Manchester City teil. Tatsächlich ist es ein äußerst schmaler Grat, auf dem sich Haalands Spiel bewegt. Das zeigt auch ein Blick auf eine Serie aus dem Herbst.

An guten wie an schlechten Tagen: Erling Haaland steht stets im Licht der Scheinwerfer. imago images

Zunächst einmal ein Rückblick ins vergangene Jahr, Erling Haaland trägt das Trikot von Manchester City erst seit wenigen Wochen. Der 22-Jährige trifft beim 3:3 gegen Newcastle, dann lässt er beim 4:2 gegen Crystal Palace und beim 6:0 gegen Nottingham jeweils drei Tore folgen, ehe ihm gegen Aston Villa und die Wolverhampton Wanderers weitere Treffer gelingen. Dann entscheidet er das Manchester-Derby mit einem Dreierpack und legt auch noch gegen Southampton nach.

Haaland trifft, wie er will - und Haaland ist in aller Munde.

Auch deshalb hat es mittlerweile schon einen gewissen Nachrichtenwert, wenn er nach einem Spiel mal nicht in der Liste der Torschützen auftaucht. Das war zuletzt in drei Partien der Fall - weswegen Haaland dieser Tage zum ersten Mal in seiner Zeit bei ManCity Kritik erfährt. Aber, und das dokumentiert auch ein Blick auf die Tor-Serie, mit der Haaland im Herbst für Furore sorgte: Es ist nun mal ein schmaler Grat, auf dem sich der frühere Dortmunder bewegt.

Im Schnitt nur 26 Ballkontakte

Als der Norweger zwischen Ende August und Anfang Oktober in sieben Premier-League-Spielen in Folge traf und dabei nicht weniger als 13 Tore erzielte, hatte Manchester City im Durchschnitt 67 Prozent Ballbesitz - Haaland kam in den sieben Partien allerdings auf lediglich 26 Ballkontakte pro Einsatz.

Auf die Spitze trieb es der Norweger gegen Crystal Palace und gegen Nottingham Forest. In beiden Partien waren die Citizens drückend überlegen und hatten in den 90 Minuten drei Viertel Ballbesitz (!), doch Haaland berührte den Ball in beiden Partien jeweils nur 16 Mal. Das genügte ihm allerdings, um sowohl gegen Crystal Palace als auch gegen Nottingham drei Tore zu schießen.

"Maulkorb" im Stadtderby gegen Manchester United

Da zu sein, wenn es drauf ankommt: Auch das ist es also, was Haalands Spiel kennzeichnet und ihn unverzichtbar macht - schließlich hat er in 17 Premier-League-Partien schon 21 Tore erzielt. Trifft er allerdings nicht, weil ManCitys Spiel stockt oder die finalen Pässe nicht bei ihrem Adressaten ankommen, ist Haaland auf dem Feld im Grunde unsichtbar.

Zuletzt glück- und torlos: Erling Haaland. imago images

Aus diesem Grund gab es zuletzt auch kritische Reporter-Fragen, wenn Pep Guardiola in Pressekonferenzen über Haaland sprach. Nach der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Manchester United stellte der "Mirror" fest, der Norweger sei "nach seinem sensationellen Start" zuletzt "außer Tritt geraten" und im Stadtderby von den gegnerischen Verteidigern regelrecht "erstickt worden". Und der "Telegraph" schrieb von einem "Maulkorb", den ManUnited Haaland angelegt habe.

Haaland kennt Pressing-Fußball aus Salzburg

Guardiola hingegen nimmt seinen Ausnahmestürmer demonstrativ in Schutz und wiegelt sämtliche Stimmen ab, wonach Haaland nicht ins System passe - schließlich habe er vor seiner Zeit bei Borussia Dortmund in Salzburg gespielt, an einem Standort also, der ein Synonym für Pressing-Fußball ist.

Auch deshalb hat Guardiola keinerlei Zweifel daran, dass Haaland nicht nur als Abschlussstürmer im Spiel mit dem Ball einen immensen Mehrwert für seine Mannschaft hat - sondern eben auch dann, wenn sein Team verteidigen muss. "Es ist kein Problem", betonte Guardiola schon in der vergangenen Woche, als er darauf angesprochen wurde, ob es auch mit Haaland möglich sei, den Pressing-Ansatz der Skyblues umzusetzen. "Es ist schwieriger, aber er kann es", entgegnete ManCitys Coach und betonte dann noch einmal: "Er hat es schon gezeigt. Wir haben es schon mit ihm gezeigt."

Das wollen die Citizens nun erneut. Am Donnerstagabend geht es gegen Tottenham Hotspur.