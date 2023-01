Unsicher bei hohen Bällen: Mielitz soll in Oldenburg Konkurrenz bekommen

Dem VfB Oldenburg ist der Start ins Jahr 2023 mit einem wichtigen Auswärtserfolg in Zwickau geglückt. Trotz "zu null" steht der Torwart zur Diskussion.

Denn Sebastian Mielitz konnte zwar beim 1:0-Erfolg über die Zwickauer seine "weiße Weste" wahren und hier und da gute Paraden zeigen. Allerdings war der ehemalige Werderaner (62 Bundesliga-Einsätze, 2 CL-Spiele) in der ersten Hälfte bei Eckstößen und im zweiten Durchgang bei sämtlichen hohen Bällen ein Unsicherheitsfaktor (kicker-Note 4,5).

Der 33-Jährige (acht Einsätze, kicker-Notenschnitt 3,38) konnte also keine Werbung für sich betreiben. Ein weiterer Torhüter soll dem erfahrenen Schlussmann, der sich in der Hinrunde noch mit dem zu Paderborn abgewanderten Pelle Boevink abgewechselt hatte, nun zusätzlich Konkurrenz machen. Florian Palmowski, zuletzt Testspieler, wird dieser aber nicht sein. Der 21-Jährige hat sich dafür entschieden, den Schritt an ein College in den USA zu wagen.

Dreierkette funktioniert

Mit Dominik Kisiel (32) und Moritz Onken (19) stehen weitere Torhüter im Oldenburger Kader, die in der laufenden Saison aber noch nicht eingesetzt wurden.

Insgesamt standen Mielitz' Vorderleute in Zwickau gut, spielten zum zweiten Mal in dieser Saison zu null. Dabei ging der Plan mit der in der Vorbereitung erprobten Dreierkette auf.

Fossi stärkt Badjie den Rücken

Matchwinner wurde indes ein weiterer VfB-Akteur mit Werder-Vergangenheit: Kebba Badjie knipste in der 3. Minute nach einem sehenswerten Sololauf über den halben Platz zum 1:0 - es war das dritte Saisontor für den 23-jährigen Offensivmann aus Gambia.

"Was Kebba da macht, ist Wahnsinn", sagte ein hocherfreuter Dario Fossi, der seinem Angreifer im vergangenen Jahr auch dann immer den Rücken gestärkt hatte, wenn dieser aufgrund mangelnder Stringenz kritisiert wurde.

Der VfB ist nach dem 18. Spieltag Tabellen-14. in der 3. Liga, hat vor dem Montagabend-Spiel Ingolstadt-Aue drei Zähler Vorsprung zur Abstiegszone. Nächster Gegner ist Dynamo Dresden, das mit dickem Hals an die Hunte reist (Sonntag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker).