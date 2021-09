Unsere Stürmer: Vom Stolperkönig bis zum Sturmbüffel

Jeder will einer werden, nur wenige dürfen einer sein: Stürmer, eine Spezies, um die sich Mythen und Forschungszweige ranken. Auch wir haben recherchiert, analysiert und sind in unseren Datenbergen auf Muster gestoßen. In Teil 1 der - zugegeben nicht ganz ernst gemeinten - Typologie: Der Stolperkönig, der Mann für alles, die Patrone und der Sturmbüffel.

Der Stolperkönig

Fußball wird mit dem Fuß gespielt. Meinen diejenigen, die keine Ahnung haben. Der Stolperkönig weiß nämlich, dass Fußball mit allem gespielt wird (bis auf das, was beidseitig von den Schultern herabhängt). Oberschenkel, Unterschenkel, Hüfte, Bauch, Brust - für diesen Stürmer heißt es: Kopf nach unten und vorwärts im Soloprogramm. Auch auf Wimbledon-Rasen schafft er nur zwei Sekunden das, was man enge Ballführung nennt. Ab Kontakt Nummer drei springt und federt und flippert die Kugel zwischen Rasen, Gegner und all seinen eigenen Körperteilen so hin und her, dass man eine Ahnung bekommt, was Physiker an der Chaostheorie erregt.

Dieser König des Stolperns hat keinen Grund abzuspielen. Für einen sauberen Pass ist seine Technik zu limitiert. So marschiert er zielstrebig durch Reihen ungläubig fluchender Gegner. Und steht er dann vor der Kiste, ist er eiskalt. Er netzt ein mit seinem patentierten Schienbein-Schleuder-Schuss, der so sehr den Prinzipien des schönen Spiels widerspricht, dass die Fifa überlegt, ihn künftig als Foul zu werten.

Der Mann für alles

Beim Fußball besteht eine Mannschaft aus elf Spezialisten. Meinen diejenigen, die keine Ahnung haben. So wie jeder Linksverteidiger insgeheim weiß, aus welchen Gründen er dort aufgestellt ist, weiß auch der Mann für alles, warum er regelmäßig an vorderster Front jenes Himmelfahrtskommandos steht, das er Mannschaft nennt. Er soll Tore schießen! Auch das kann er. So hoch der All-Star früher gespielt hat, so hoch war er damals auch spezialisiert, doch zurück beim unterklassigen Heimatverein ist er längst zum Allrounder mutiert. Zwangsläufig. Er ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber immer noch der Schnellste, Fitteste, Fähigste. Er kann überall spielen: Bestünde die Mannschaft aus elf seiner Klone, gäbe es keine Sorgen mehr!

Dieser Unterschiedsspieler hat keinen Grund abzuspielen, bekäme er doch den Ball direkt zurück. All diese Hoffnung in den Blicken! Rückstand kurz vor Schluss? Dann ist der All-Star nicht mehr nur Stürmer, dann ist er Libero, Sechser, Achter, Zehner, seitlich abkippender Trainer. Während der Linksverteidiger sich längst nur mehr hinter seinem Gegenspieler versteckt und das junge Talent einen Kreuzbandriss vortäuscht, hat der Mann für alles von 87 % Ballbesitz 85 % zu verantworten. Und gibt es kurz vor Schluss Freistoß aus 44 Metern, gibt der Coach nur nickend ein Zeichen. Jeder weiß, wer es probiert. Direkt.

Die Patrone

Fußball ist die Balance zwischen vertikalem und horizontalem, dynamischem und bremsendem Spiel. Meinen diejenigen, die keine Ahnung haben. Dieser Stürmertyp nämlich weiß, was Fußball eigentlich ist: Tempo, Furie, Raserei! Er ist nur mit einem halben Auge beim Spielgeschehen hinter seinem drahtigen Rücken, mit den eineinhalb anderen visiert er den Raum vor sich, der ihn lockt wie seine Mitspieler das Sofa. Er kennt nur Vollgas, kennt nur steil geradeaus, startet auch gern mal umsonst durch, und muss sich dann vom Zeugwart auf den Äckern hinter dem Nachbardorf mit dem Lasso einfangen lassen. Aber das macht ihm nichts, frustrierend wird es erst dann, wenn sein Laufweg keinen Meter Boden über die Länge des Feldes gutmacht. Quer, manchmal sogar zurückzulaufen, kostet ihn achtfache Anstrengung, scheint er mit dem gegnerischen Tor doch via Gummiband verbunden. Dann fängt er auch gern an zu blöken, weil sein Team die ihm von Gott gegebene Fähigkeit nicht schätzt.

Dieser Usain Bolt hat keinen Grund abzuspielen. In Ballbesitz ist er schneller als die Zeit, sein Mitspieler somit noch beim Schuhebinden in der Kabine. Er ist ein Jünger des Tempogegenstoßes, selbst wenn sein Team in der 92. Minute mit 1:0 führt. Er beherrscht genau zwei Dinge: ‚laut rufen‘ und ‚schnell rennen‘. Und wenn er sich weiter entwickeln will, lernt er noch ‚Ball mitnehmen‘ und ‚Ball führen‘ dazu. Das ‚Tor erzielen‘ hingegen kommt im Bedeutungsranking erst irgendwo zwischen ‚Linienrichter anmaulen‘ (niemals Abseits!) und ‚Zerrung kühlen‘ (Eisspray). In Standardistuationen, Flanken und Tiki-Taka sieht er Fälle für das internationale Sportgericht.

Der Sturmbüffel

Für Fußball muss man körperlich fit sein. Meinen diejenigen, die nicht wissen, wie es geht. Mit zu kurzem, dafür aber zu engem Trikot über dem prallen Ranzen und zwei Fluppenschachteln als Schienbeinschutz besetzt dieser Stürmer gleich nach Anpfiff sein Revier: Ein Kreisradius um den Elfmeterpunkt. Würde man eine Heatmap zeichnen, wäre dieser Flecken im gegnerischen Strafraum gleisend wie der Rote Riese Beteigeuze im Sternbild Orion. Ein paar kleinere Lichtflecken gäbe es noch um den Mittelkreis. Die entstünden, wenn er nach Torerfolg am Anstoßpunkt mal tief durchschnaufen muss.

Diese Urgewalt hat keinen Grund abzuspielen. Denn dort, wo er steht, gibt es nichts mehr abzuspielen. Da gilt nur mehr Sein oder Nicht-Sein. Den Arsch rausstreckend, die Arme ausfahrend, saugt er die Kugel an. Er spürt das rechteckige Netz in seinem Rücken intuitiv. Kein Geheimnis, nirgends: Der Manndecker, der ihm am Rücken hängt wie ein Parasitenpicker auf einem Wisent, weiß genau, was passiert, aber kann es nicht verhindern. Mit einer Drehung wird er beiseite gewischt - und dann Gnade Gott, Keeper! Denn wenn die Wuchtbrumme noch etwas beherrscht, dann ist es, sein Körpergewicht auf diesen kleinen Punkt auf dem Spann zu konzentrieren. Pure Kinetik. Pure Ästhetik. Purer Sport.