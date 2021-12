Unsere Stürmer: Vom Schleicher bis zum Notnagel

Jeder will einer werden, nur wenige dürfen einer sein: Stürmer, eine Spezies, um die sich Mythen und Forschungszweige ranken. Auch wir haben recherchiert, analysiert und sind in unseren Datenbergen auf Muster gestoßen. In Teil 3 der - zugegeben nicht ganz ernst gemeinten - Typologie: Der Schleicher, der etatmäßige Keeper und der Notnagel.

Der Schleicher

Wer beim Fußball viel investiert, der wird belohnt. Meinen diejenigen, die keine Ahnung haben. Denn wer hat am Ende bei nur einem Torschuss zwei Treffer? Richtig. Der Schleicher kann eigentlich nur eines: Lauern. Doch das kann er sehr ausdauernd. Er lauert von Minute eins bis Minute 95. Er lauert hinter seinem Gegenspieler, lauert vor seinem Gegenspieler, lauert im Abseits, lauert an der Strafraumkante, lauert an der Eckfahne, lauert in der Halbzeit vor der Kabinentüre, dass jemand aufsperrt. Manche sagen, er sei einfach nur lauffaul, doch wer Bescheid weiß, schweigt dazu. Und seine Mitspieler wissen Bescheid. Geduld und Wachsamkeit sind für ihn besondere Qualitäten. Sein Berufswunsch: Nachtwächter im Statistikamt.

Dieses Phantom hat keinen Grund abzuspielen, denn er würde sich verraten. Zweimal pro Durchgang hat es sich ausgelauert, dann startet er in die Tiefes des Raumes: Das erste Mal noch dorthin, wo der Ball weit und breit nicht ist. Doch beim zweiten Mal kommt sein Moment. Der Moment, für den all das lebenslange Lauern lohnt, in dem er sich geschickt löst, das Tempo kurz anzieht, ihn der Pass durch die Schnittstelle erreicht. "Wo kommt der denn auf einmal her", mault der Keeper, die Kugel aus den Maschen fischend. "Wen meinst du?", fragt sein Verteidiger.

Der etatmäßige Keeper

Beim Fußball schwitzen zehn und einer steht hinten drin und friert. Meinen diejenigen, die keine Ahnung haben. Denn irgendwann, das muss man auch verstehen, reicht es dem komischen Sonderling mit Handschuhen! Er kann das, was die Teamkollegen Fußball nennen, nicht länger mit ansehen. Zudem sieht er es nicht ein, sein ganzes Leben lang dafür zu bezahlen, dass er damals in der F-Jugend der Schlechteste am Ball war. Und dann wechselt er, neugierig wie ein Gliederfüßer beim evolutionären Landgang, das Element. Er überzeugt den Trainer der Reserve ("Komm, nur in einem Spiel!") und lässt seine Handschuhe in der Kabine. Der Trainer weiß, wo er am wenigsten Schaden anrichtet: Ganz vorne. "Kann doch nicht so schwer sein!", freut sich der Fachfremde und muss schnell erfahren: Doch, ist es.

Dieser Bemitleidenswerte hat keinen Grund, abzuspielen, denn er hat den Ball ohnehin nie am Fuß. Natürlich ist er großgewachsen, umso konsequenter setzt das Team auf das bewährte Stilmittel des möglichst halbhohen, dafür aber auch möglichst unpräzisen Anspiels. Das konnte er jahrelang schon aus anderer Perspektive bewundern, doch mittendrin statt nur dabei macht es gleich noch mehr Spaß! Den Ecken hingegen fiebert er entgegen, doch bis er sich mal entsinnt, was er jetzt darf und was nicht, sind sie schon an ihm vorbei ins Seitenaus gesegelt. Eines Tages dann steht er plötzlich doch vor dem gegnerischen Tor. Auf diesen Moment hat er lange gewartet, hat er sich doch eingeredet, dann aus seiner ureigenen Intuition heraus zu wissen, wie der Keeper vor ihm reagieren wird. Doch weil es für ihn schon immer einen Unterschied gab zwischen dem, was er vorhat, und dem, was rauskommt (siehe F-Jugend), landet sein Schlenzer in Richtung linkes Dreieck an der rechten Eckfahne.

Der Notnagel

Beim Fußball kommt's darauf an, dass man regelmäßig trainiert. Meinen diejenigen, die keine Ahnung haben. "Eins, zwei, drei, vier...", zählt der Trainer vor Spielbeginn in der Kabine durch und landet bei zehn. Also trabt er rüber ins Sportheim und zerrt den Wirt vom Gasgrill, wo gerade Nackensteaks (Haltungsform 1) brutzeln. In ein Trikot gesteckt, sieht der mit seiner Halbglatze immerhin aus wie das Maskottchen. Der Notnagel hat schnell die Betriebstemperatur seines Grills übernommen, agiert dabei aber völlig planlos. Übermotiviert erfindet er an der Eckfahne das Einzel-Gegenpressing und freut sich, wenn er zumindest ein Stück Schienbein erwischt.

Dieser Hobby-Schwarzbrenner hat keinen Grund abzuspielen, er hat ja nicht mal einen vernünftigen Grund, auf dem Platz zu stehen. Stattdessen hat er die Körperspannung eines Hüpfseils, hat er die Sprungkraft eines Atommeilers, hat er den Antritt eines Walrosses, das gerade schläft. Den Ball berührt er 89 Minuten lang nicht. Aber weil ein Spiel eben 90 Minuten dauert, fliegt er beim Stand von 0:0 mit seiner Halbglatze voran in einen Flugball und semmelt das Leder krachend unter die Latte. Das ist Wahnsinn! Das ist Fußball! Das versteht kein Mensch! In der Woche drauf wartet er schon strahlend vor der Kabine, doch der Trainer führt ihn sanft zurück in die Sportheimküche.