Unsere Stürmer: Von der Giraffe bis zum CR7-Double

Jeder will einer werden, nur wenige dürfen einer sein: Stürmer, eine Spezies, um die sich Mythen und Forschungszweige ranken. Auch wir haben recherchiert, analysiert und sind in unseren Datenbergen auf Muster gestoßen. In Teil 2 der - zugegeben nicht ganz ernst gemeinten - Typologie: Die Giraffe, das CR7-Double und das Nervenbündel.

Die Giraffe

Beim Fußball gewinnt man hoch, wenn man flach spielt. Meinen diejenigen, die keine Ahnung haben. Denn diese Birke von einem Stürmer hat eine bessere Torquote als du, Zauberfuß! Gut, er ist nicht so schön wie das CR7-Double, nicht so schnell wie die Rakete, nicht so massig wie die Wuchtbrumme, dafür kann er was, was die anderen niemals gelernt haben: Seit ihm sein E-Jugendtrainer immer den trockenen Stein (er nannte es Ball), zugeworfen hat, nickt er alles weg, was nicht bei vier über die Baumwipfel fliegt. Schon damals hat er, drei Köpfe höher als die anderen Zehnjährigen, 100 Tore in der Saison geköpft. Inzwischen hat er in der Stirn mehr Tastsensoren als ein blinder Nacktmull in seiner runzligen Visage.

Dieser Lulatsch hat keinen Grund abzuspielen, weil es einfach quatsch wäre, von ihm zu verlangen, dort oben, wo die Luft dünn wird, noch an andere zu denken. Zumal sein Team ihn als Zielspieler interpretiert, dafür extra einen Kicker aus dem Football geholt hat, der das Leder stets auf Field-Goal-Höhe in den gegnerischen Strafraum schweißt. Das ist nicht immer schön, aber effektiv. Dass die Giraffe inzwischen aber immer wieder ihre Fußballschuhe zuhause vergisst, nur mehr Hauptsätze beherrscht und rätselt, was nach 4:0 kommt, ist zu verkraften. Für Kopfschmerzen gibt's Aspirin (und alle anderen gleich wirksamen Arzneimittel ebenso hochwertiger Anbieter).

Das CR7-Double

Fußball ist ein Mannschaftssport. Meinen diejenigen, die keine Ahnung haben. Denn das CR7-Double hat den modernen Fußball studiert und seine DNA sequenziert. Gibt es da draußen echt noch Menschen, die glauben, die Benders und Bellinghausens dieser Welt hätten gegenüber den Cristianos dieser Welt irgendeinen Charme? Also. Während das reale Vorbild tatsächlich alles kann (dribbeln, schießen, rennen, springen, fit sein, Instinkt haben, bunte Schuhe tragen, viel Geld für frische Frisuren bezahlen), nähert sich auch das CR7-Double dem an, feiert in manchen Kategorien (bunte Schuhe tragen, viel Geld für frische Frisuren bezahlen) auch erstaunliche Erfolge.

Dieser wunderschöne Mensch hat keinen Grund abzuspielen, sieht er doch auf Youtube, dass es am besten ist, wenn man selbst die Tore macht. Denn das bringt Follower auf Instagram und Profilklicks auf dem lokalen Amateurfußball-Portal. Er hat sich im Garten selbst gefilmt und beherrscht nun alle Moves, die optisch was hermachen; wenn ein Schuss mal im Netz zappelt, fühlt er tief innen die Bestätigung, dass sein Weg der Richtige ist. Ansonsten zweifelt er insgeheim, treibt er sich überall dort auf dem Feld rum, wo zwischen ihm und der Fotografenlinse kein störender Gegenspieler lungert. Weil er es auch mal eskalieren lässt, dann wütend aufstampft und sich selbst auswechselt, überlassen ihm seine Mitspieler längst jeden Freistoß. Er hat in den letzten 500 Versuchen immerhin einmal geschafft, dass der Torhüter machtlos war; damals hatte er in den Boden getreten und unter der Mauer hindurchgeschossen. Dass das keine Absicht war, war nach gestandenem Siiiuuuu-Sprung aber schon vergessen.

Das Nervenbündel

Beim Fußball kommt's vor allem darauf an, was man kann. Meinen diejenigen, die keine Ahnung haben. Denn das Nervenbündel kann alles. Es ist schnell, trickreich, spielintelligent, zudem ist es meist noch recht jung. Bei der Mannschaftswahl im Training zählt es zu denjenigen, die nie so lange dastehen müssen, bis es unangenehm wird (und es wird spätestens ab Runde drei unangenehm, mach' Dir nichts vor!). Montags bis samstags ist es gut drauf, doch sonntags wird es vom Zeitpunkt des Treffpunkts an von Minute zu Minute stiller. Streift es das Trikot über, ist aus einem fröhlichem Delfin längst ein bleicher Zitteral geworden.

Dieser Kopfmensch hat keinen Grund abzuspielen, erfindet aber welche: Er habe einen blöden Schritt gemacht, sagt er humpelnd; da sei eine Fliege im Auge, sagt er tränend; der Mitspieler stehe besser, sagt er, alleine vor dem Keeper einen 50-Meter-Flugball zurück in die eigene Hälfte jagend. Alles bringt ihn aus dem Konzept: Hundebellen, Frauenkreischen, Gänseblümchen. Die Angst hat sich längst generalisiert: Seitdem er in der C-Jugend mal aus zwei Zentimetern über das Tor geschossen hat und alle gelacht haben, sind in Punktspielen die Nervenbahnen zwischen Fuß und Stammhirn blockiert. So läuft das viele Jahre. Längst lacht keiner mehr. Bis ihn der Trainer gegen Ende seiner Karriere zur Seite nimmt, ihm den Arm auf die Schulter legt und sagt: "Vielleicht bist du einfach doch kein Stürmer..."