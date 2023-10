"Unsere Reaktion war wichtig": Nürnberg kommt trotz Pleite in der Liga an

Die Erwartungshaltung war nicht hoch bei den Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg. Schließlich gingen die ersten beiden Partien im deutschen Oberhaus klar verloren. Auch in Wolfsburg setzte es eine Niederlage. Eine, die Mut macht.

Die ersten beiden Saisonspiele hatte der Aufsteiger mit 1:5 gegen Werder Bremen und 0:6 in Leverkusen verloren. Alles andere als eine deutliche Niederlage beim VfL Wolfsburg wäre also eine Überraschung. Und diese haben die Nürnbergerinnen am Freitagabend geschafft: Sie unterlagen zwar auch im dritten Spiel in Serie, zeigten beim der 0:1-Niederlage in Wolfsburg aber eine Leistung, auf die sich aufbauen lässt.

"Weiterhin keine Punkte, aber wir sind trotzdem happy", bilanzierte FCN-Trainer Thomas Oostendorp nach 90 Minuten. Der Niederländer konnte zurecht happy sein. Nachdem seine Landsfrau Fenna Kalma, die für Alexandra Popp in die Startformation des VfL rotierte, die Gastgeberinnen schon in der 11. Minute in Führung geschossen hatte, erwarteten wohl alle der mehr als 3000 Zuschauer einen deutlichen Heimsieg.

Aber die Gäste aus Franken wehrten sich tapfer und gekonnt bis zum Schluss, pressten früh und gingen entschlossen in die Zweikämpfe. Und sie hatten sogar zwei gute Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. "Wir fahren mit einem lachenden und einem weinenden Auge nach Hause", erzählte FCN-Torhüterin Kristin Krammer. "Weinend, weil wir keine Punkte mitgenommen haben. Lachend, weil wir gegen diese Mannschaft gut dagegengehalten haben. Ich bin stolz auf unsere Mannschaft."

Die Österreicherin lieferte eine tolle Partie ab, sorgte mehrfach dafür, dass der VfL nur mit einem Tor Differenz gewann. "Wir haben von Anfang an uns geglaubt, sind mit einem guten Gefühl ins Spiel gegangen. Unser Ziel war es, so lange wie möglich die Null zu halten." Das habe zwar nicht geklappt, "aber unsere Reaktion war wichtig", erzählt Krammer. "Wir hatten eine intensive Vorbereitung, haben aber zwei Spiele gebraucht, um auch mental reinzukommen." Jetzt ist der Aufsteiger in der Erstklassigkeit angekommen.

Am Freitag kommt Hoffenheim

Und am nächsten Freitag muss der 1. FC Nürnberg gegen ein weiteres Spitzenteam der Bundesliga antreten: Die TSG Hoffenheim ist im Frankenland zu Gast. Krammer: "Unsere Vorfreude auf Hoffenheim ist sehr groß. Wir haben alle richtig Bock." Jetzt umso mehr.