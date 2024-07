"Unsere Lehren gezogen": Oranje feiert Gakpo, Malen und eine gute Reaktion

Nach der enttäuschenden Niederlage gegen Österreich war viel Kritik auf die Niederlande eingeprasselt. Im Achtelfinale gegen Rumänien leistete Oranje nun Wiedergutmachung - und überzeugte dabei in vielen Belangen.

War die Anfangsphase noch ausgeglichen, weil Rumänien frech und sehr engagiert ins Spiel gestartet war, änderte sich das spätestens mit dem 1:0 von Cody Gakpo nach 20 Minuten. Auch wenn die Südosteuropäer lange Zeit irgendwie doch dran blieben, so ging der 3:0-Sieg der Niederländer absolut in Ordnung.

Das zeigt allein schon der Blick auf die Statistik: 23:5 Torschüsse, eine deutlich bessere Passquote, mehr Flanken (16:12), mehr Ecken (13:4), mehr Dribblings (16:5), 65 Prozent Ballbesitz und eine deutlich bessere Zweikampfquote von 67 Prozent; in der Luft waren es sogar 73 Prozent.

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht und eine gute Reaktion gezeigt", sagte Gakpo mit Blick auf das 2:3 gegen Österreich und meinte, dass die Niederländer "den richtigen Schritt in die richtige Richtung" gemacht haben. Der Liverpooler, nicht nur wegen seines Treffers zum Spieler des Spiels gewählt, verriet auch, dass man in den vergangenen Tagen viel "über Angriff und Aggressivität gesprochen" habe, ebenso wie man als gesamtes Team verteidigt.

"Dranbleiben, füreinander arbeiten, sich reinhängen"

In der Tat: Oranje trat geschlossen auf, funktionierte als Team und gewann am Ende mit 3:0. Bemerkenswert für den Teamgeist war dabei das 2:0 von Joker Donyell Malen, das Gakpo stark vorbereitet hatte, weil er gegen Rumäniens Top-Verteidiger Radu Dragusin nicht nachließ, den Ball an der Grundlinie eroberte und seinen Mitspieler fand. "Dranbleiben, den Ball nicht aufgeben, füreinander arbeiten, sich reinhängen und das Beste geben", sagte er über seine Aktion und freute sich einfach darüber, dass ich "das Tor vorbereiten konnte".

Während Gakpo nur einmal traf, netzte Malen gleich zweimal. Der Dortmunder konnte seinen Joker-Einsatz demnach als vollen Erfolg verbuchen, zeigte sich selbst aber eher demütig. "Ich freue mich, dass ich helfen konnte und das wir gewonnen haben", meinte der 25-Jährige und sprach ein wenig über den Matchplan der Elftal. "Wir brauchten Kontrolle im Spiel, besonders in der Abwehr. Wie wir stehen, wie wir laufen", erklärte der Stürmer und zog ein positives Fazit: "Das haben wir gegen Österreich nicht gut gemacht, jetzt aber schon."

"Sehr zufrieden", war auch Rechtsverteidiger Denzel Dumfries, der über das gesamte Spiel hinweg immer wieder seiner Athletik und großem Offensivdrang bestochen hatte. Der Mailänder meinte, dass die Niederlande ihre Lehren aus dem Österreich-Spiel gezogen habe - "beim Pressing, der Ballabdeckung und dem Positionsspiel lief das heute viel besser. Es war eine gute Teamleistung." Dumfries monierte zwar auch, dass man den Sack nicht frühzeitig zugemacht habe, er sei aber dennoch stolz, denn: "Wir haben gefightet und unsere Qualität gezeigt."