"Unsere Kurve" begrüßt Düsseldorfer Ticket-Plan - und warnt

Die geplante Ticket-Revolution bei Fortuna Düsseldorf schlug am Montagabend hohe Wellen - und stieß auch auf Wohlwollen beim Fanbündnis "Unsere Kurve".

Dass Zweitligist Fortuna Düsseldorf offenbar plant, mittelfristig allen Zuschauern inklusive Gästefans freien Eintritt zu seinen Heimspielen zu gewähren, sorgt seit Montagabend für Furore, auch wenn das Vorhaben bislang nicht offiziell verkündet ist. Die Resonanz in den sozialen Medien ist schon jetzt gewaltig, wobei längst nicht nur Fortuna-Fans der revolutionären Idee positiv gegenüberstehen.

"Wir vertreten seit Jahren die Auffassung, dass Fußball für alle da sein soll", sagte Thomas Kessen, Sprecher des bundesweiten Fanbündnisses "Unsere Kurve", dem SID. "Da geht es natürlich auch um Eintrittspreise. Nach derzeitigem Stand der Faktenlage ist die Idee von Fortuna daher zu begrüßen."

Schon in der kommenden Saison will die Fortuna dem Vernehmen nach eine Pilotphase starten und zunächst bei drei Heimspielen kostenfreien Eintritt ermöglichen. Finanziell sollen "strategische Partner" einspringen, "die gemeinsam mit uns der Überzeugung sind, dass der Fußball vor allem den Fans gehört und unseren neuen Weg langfristig begleiten", heißt es in einem Schreiben der Düsseldorfer an ihre derzeitigen Partner.

Benefits wie etwa der weiße Buchstabe in der Münchner Arena würden die eigentlich gute Idee stark beschädigen. "Unsere Kurve"-Sprecher Thomas Kessen

"Es bleibt allerdings abzuwarten, ob und welchen Einfluss Sponsoren durch das Engagement bekommen", gibt Kessen zu bedenken. "Benefits wie etwa der weiße Buchstabe in der Münchner Arena würden die eigentlich gute Idee stark beschädigen." Bei Heimspielen des FC Bayern formen in einem Sitzplatzbereich des Stadions weiß gekleidete Zuschauer den Anfangsbuchstaben von Hauptsponsor "Telekom".

Außerdem findet es Kessen "schade, dass die Idee bei einem Verein entsteht, dessen Stadion nur selten voll ist". Der derzeitige Zuschauerschnitt der Fortuna ist mit 29.378 zwar der fünfthöchste in der 2. Liga, die Arena, die auch für die EM 2024 vorgesehen ist, böte allerdings Platz für 54.600 Fans.

Weitere Details zum Düsseldorfer Vorhaben, das unter dem Motto "Fortuna für alle" läuft, sind am Dienstagnachmittag zu erwarten. Um 14.30 Uhr hat der Klub zu einer Pressekonferenz geladen.