"Unsere größte Sorge": ManUnited ungefährlicher als Abstiegskandidaten

Lediglich neun Tore erzielte Manchester United in seinen ersten zehn Liga-Gastspielen der Saison. Daher ist es nicht überraschend, dass Erik ten Hag neben den personellen Problemen die Harmlosigkeit seiner Offensive als Grund für die bisher unzufriedenstellende Spielzeit sieht.

Wettbewerbsübergreifend 21 Niederlagen im Jahr 2023 (lediglich in den Kalenderjahren 1921 mit 24, 1972 mit 25 und 1930 mit 28 häufiger verloren), bereits 14 Niederlagen in allen Wettbewerben der laufenden Spielzeit (so viele wie seit 93 Jahren nicht mehr vor dem Jahreswechsel) und im vierten Gastspiel in Folge sieglos - die Zahlen von ManUnited sind nach dem 1:2 in Nottingham erschreckend.

Ein Hauptgrund für das schwache Halbjahr wurde auch am Samstagabend wieder deutlich: Manchester agierte abermals in der Offensive zu harmlos.

Die Red Devils erzielten in ihren bislang 20 Ligaspielen lediglich 22 Treffer - die drittwenigsten der gesamten Liga, unter anderem traf Sensations-Aufsteiger Luton häufiger. "Wenn man zwei Tore kassiert, muss man als Mannschaft besser verteidigen und das Spiel in diesem Moment lesen. Aber das ist nicht unsere größte Sorge - sondern Tore zu schießen", wurde auch der nach der Pleite in Nottingham von Klubmedien zitierte Erik ten Hag deutlich.

Rashford hängt vorne in der Luft

Gegen die Tricky Trees sollten Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes, Antony und Marcus Rashford in der Offensive für Gefahr sorgen. Beispielsweise hing Rashford, der den erkrankten Rasmus Höjlund in der Spitze vertrat, ganz vorne in der Luft: Nur 18-mal berührte er in den ersten 45 Minuten den Ball.

Die Leistung von Antony quittierten die Forest-Fans gar mit Spott. Bei dessen verletzungsbedingter Auswechslung (Muskelzerrung) in der 54. Minute skandierten die Heimfans: "Was für eine Geldverschwendung."

Elanga bereitet gegen seinen Ex-Klub Siegtreffer vor

Hintergrund der Aussage ist ein Vergleich mit Forest-Akteur Anthony Elanga. ManUnited gab sein Eigengewächs im Sommer Medienberichten zufolge für 17 Millionen Euro an Nottingham ab und ein Jahr zuvor hatten die Red Devils Antony für bis zu 100 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet. Während Elanga in dieser Saison schon viermal traf - mehr als jeder ManUnited-Angreifer - wartet Antony noch auf seine erste Torbeteiligung.

Obwohl Elanga gegen seinen Ex-Klub torlos blieb, hatte er großen Anteil am Erfolg: Den ersten Treffer leitete der Schwede ein, spielte dabei den vorletzten Pass, und das 2:1 bereitete er direkt vor.

Gerade beim Blick auf das aktuell zur Verfügung stehende Personal hätte ten Hag Elanga wohl gerne wieder in den eigenen Reihen: Auf der Bank saßen für die Offensive mit Amad (21), Hannibal (20) und Pellistri (22) lediglich drei Youngster, die gemeinsam 25 Premier-League-Partien vorzuweisen haben.

Hauptsächlich sind es die Verletzungen, die uns in unseren Fortschritten einbremsen. Erik ten Hag

Die personellen Probleme führte der Coach auch als Grund für die bisherigen Leistungen an: "Es liegt an den Verletzungen und auch an einigen anderen Problemen, aber hauptsächlich sind es die Verletzungen, die uns in unseren Fortschritten einbremsen", so ten Hag.

Dementsprechend zeigte sich der 53-Jährige mit Blick auf das kommende Jahr und die Rückkehr einiger Spieler zuversichtlich: "Ich denke, wir können eine stärkere Mannschaft stellen. Wir werden auch eine stärkere Bank haben - und dann hat man die Möglichkeit auszuwechseln. Ich bin mir also sicher, dass wir im neuen Jahr stärker sein werden." Viel schwächer als im vergangenen halben Jahr kann es allerdings für einen derart ambitionierten Verein wohl auch kaum werden. Das zeigen alleine schon die Statistiken.