"Unser Ziel: Die nachhaltigste EURO aller Zeiten"

Die Gruppenauslosung der UEFA EURO 2024™ lässt die Spannung steigen. Auch für die Deutsche Bahn wird das Turnier eine echte Herausforderung. Als nationale Partnerin wird sie viele Fans zu den zehn Spielorten und in ganz Deutschland befördern. Darüber hinaus gibt es noch ein großes Ziel. Wir sprachen mit Jürgen Kornmann (57), Chief Marketing Officer der DB.

Herr Kornmann, sind Sie eigentlich Fußball-Fan?

Absolut. Als passionierter - leider aber auch nur mittelmäßig begabter - Kicker bin ich mit dem Ball am Fuß aufgewachsen und als geborener Pfälzer natürlich glühender Anhänger des 1. FC Kaiserslautern.

Sie freuen sich also sowohl privat als auch beruflich auf die EURO 2024?

Ja, da wird schon ein Traum wahr. Als Fan bin ich begeistert, dass wir so ein großartiges Turnier vor der Haustür haben und damit die Chance, ein neues Sommermärchen zu schaffen. . Und als Mitglied im Team DB will ich dazu beitragen, dass die Fans und die Mannschaften aus ganz Europa mit der umweltfreundlichen Bahn zusammenkommen und dieses Event zu einem rauschenden Fest machen.

Die Fans sind maximal zufrieden, wenn Sie pünktlich von A nach B kommen.

Das ist unser Auftrag und dieser Erwartung stellen wir uns 365 Tage im Jahr. Aber ehrlicherweise muss man einräumen, dass uns dies nicht immer gelingt. Das ärgert unsere Reisenden und uns selbst auch. Deswegen haben wir uns viel vorgenommen: Ab 2024 modernisieren wir das Schienennetz in großem Maßstab und bauen wie nie zuvor. So wollen wir Schritt für Schritt wieder zur europäischen Spitze aufschließen - wie wir das ja auch für das deutsche Nationalteam alle erhoffen.

Die Bahn hat sich noch ein weiteres ambitioniertes Ziel gesetzt. Sie wollen das Turnier 2024 zur nachhaltigsten EURO aller Zeiten machen. Wie soll das gelingen?

Die Bahn ist für viele Menschen bereits jetzt der Schlüssel zu einer klimagerechten Mobilität. Kein motorisiertes Verkehrsmittel ist so klimafreundlich. Dafür steht unter anderem die moderne ICE-Flotte bereit, die in den kommenden Monaten auf über 400 Fahrzeuge wachsen wird. Die neuen Züge bieten bis zu 30 Prozent mehr Sitzplätze, ein neues Design und mehr Komfort. Je mehr Menschen die Bahn nutzen, umso besser für das Klima. So können wir gemeinsam mit unseren Kunden entscheidend dazu beizutragen, dass diese EURO zur nachhaltigsten aller Zeiten wird.

Können Sie uns zur grünen Transformation bei der Bahn noch ein paar Zahlen nennen?

Gerne. Schon heute sind Reisende im Fernverkehr in unseren (EC, IC und ICE-)Zügen in Deutschland mit 100 Prozent Ökostrom unterwegs. So haben wir seit der WM 2006 unsere Treibhausgas-Emissionen um rund 42 Prozent reduziert.

Gibt es zur EURO spezielle Angebote für Fußballfans?

Es wird für Inhaber von EURO-Eintrittskarten ab 17. Januar ermäßigte nationale DB-Fernverkehrstickets geben: Die sind für 29,90 Euro für die einfache Fahrt in der 2. Klasse und für 39,90 Euro für die einfache Fahrt in der 1. Klasse innerhalb Deutschlands zu haben. Für Ticketbesitzer aus dem europäischen Ausland bieten wir einen ermäßigten Interrail-Pass zur An- und Abreise aus 32 europäischen Ländern an - inklusive der Fahrten innerhalb Deutschlands. In den Bahnhöfen der Austragungsorte wird es außerdem spezielle Infoschalter geben.

Bietet die Bahn auch für die 24 Mannschaften attraktive Offerten?

Alle 24 Teams können während der EURO klimafreundlich mit der Bahn zu den Austragungsorten fahren. Das bieten wir als Sponsor an.

Letzte Frage: Welche Fans werden am 14. Juli nächsten Jahres mit der Bahn zum Finale nach Berlin fahren?

Die französischen und - auch wenn es gerade nicht danach aussieht - die deutschen.

Interview: Klaus Smentek

