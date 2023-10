"Unser Wohnzimmer": Donaustadion nach 23 Jahren in der Liga wieder ausverkauft

Nach einem starken Saisonstart tut auch die Niederlage am Wochenende der Euphorie beim SSV Ulm 1846 keinen Abbruch. Gegen den TSV 1860 München erwartet die Spatzen erstmals seit über zwei Jahrzehnten wieder ein voll besetztes Liga-Heimspiel.

"Wir haben es vor der Saison gesagt, wir brauchen diese Nehmerqualitäten", sagte Ulms Trainer Thomas Wörle am Montag. "Dass wir Spiele verlieren werden, ist ganz normal als Außenseiter. Die Frage ist, wie wir darauf reagieren?" Die deutliche 0:4-Niederlage bei starken Ingolstädtern wollte der 41-Jährige nach dem furiosen Saisonstart des Aufsteigers gar nicht als Dämpfer einordnen: "Wir nehmen uns das Recht heraus, an Niederlagen relativ schnell einen Haken zu setzen, weil wir es bei Siegen genauso tun." Viel Zeit zum Nachdenken bleibt den Spatzen ohnehin nicht, wartet aufgrund der englischen Woche in der 3. Liga bereits am Dienstag die nächste Aufgabe, die zugleich ein echtes Highlight ist.

Nach 23 Jahren in der Liga wieder ausverkauft - Tausende 1860-Fans begleiten ihr Team

Wenn der TSV 1860 München am Dienstagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) zu Gast ist, wird das Ulmer Donaustadion nach 23 Jahren in einem Ligaspiel wieder ausverkauft sein - erstmals seit dem 22. April 2000, einem Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC (0:1), dem damals 23.000 Zuschauer beiwohnten. Am Tag der deutschen Einheit werden 17.000 Fans erwartet, die Gäste haben an der stattlichen Kulisse großen Anteil: Knapp die Hälfte werden Anhänger der Münchner Löwen sein.

Für Wörle, der zwei Jahre für die zweite Mannschaft der Löwen spielte, ist das kein Problem, er freut sich auf eine besondere Atmosphäre in der traditionsreichen Ulmer Heimspielstätte: "Ich glaube, das ist einfach überragend für uns. Das hat sich der Verein verdient." Seine Mannschaft, derzeit Tabellenvierter (14 Punkte), sieht er gegen die Gäste aus der bayerischen Landeshauptstadt (10./12) zwar als Außenseiter, hochmotiviert geht der 41-Jährige dennoch in die besondere Partie: "Es bleibt unser Heimspiel, denn es ist unser Wohnzimmer, das Donaustadion, in dem wir uns sehr wohlfühlen." Das zeigt ein Blick in die Statistik: Drei Siege und ein Remis holten die Spatzen in ihren ersten vier Heimspielen.

Wörle sieht bei den Löwen einige Parallelen zu Ingolstadt

Die Löwen haben derweil mit zwei Siegen in Halle und gegen Verl die sportliche Talfahrt erst einmal gestoppt. Wörle stellt sein Team auf einen "sehr zweikampfstarken, sehr robusten" Gegner ein, der zudem "richtig gut Fußball spielen" könne. Er sieht dabei - auch in puncto individuelle Qualität - Parallelen zu den Ingolstädtern am Wochenende. Die Spatzen zeigten dort in Durchgang eins eine ansprechende Leistung, Wörle hat die Problemzonen dennoch klar ausgemacht: "Für uns gilt es, weniger Fehler zu machen, sicherer in den Ballbesitzphasen zu sein. Die Zielstrebigkeit nahe der Box haben wir vermissen lassen, zu oft abgedreht."

Mit einer "unglaublichen Willensleistung" möchte Wörle am Dienstag zurück in die Erfolgsspur zu kommen, personell kann er dabei aus dem Vollen schöpfen - und sich auf eine ganz besondere Kulisse freuen.