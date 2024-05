"Unser Mähroboter ist fast wie ein Familienmitglied"

Deniz Aytekin ist ab sofort offizieller Markenbotschafter von Husqvarna. Der Bundesliga-Schiedsrichter spricht über die Rolle als Markenbotschafter und seine Begeisterung für die Produkte des Herstellers aus Schweden.

Nahezu geräuschlos dreht der Mähroboter von Deniz Aytekin (45) im Garten des Bundesliga-Schiedsrichters im beschaulichen Oberasbach bei Nürnberg seine Runden. Der Mähroboter der Marke Husqvarna ist fast täglich im Garten unterwegs und sorgt dafür, dass der saftig-grüne Rasen der Familie Aytekin kurz und akkurat bleibt. Dem schwedischen Hersteller von Gartengeräten ist es nun gelungen, den beliebten Schiedsrichter als offiziellen Markenbotschafter zu verpflichten. Im Interview spricht Aytekin über seinen Weg vom einfachen Kunden zum Husqvarna-Markenbotschafter:



Herr Aytekin, seit wann setzen Sie zu Hause auf einen Mähroboter von Husqvarna?

Wir haben vor circa fünf Jahren unser Haus gebaut - mit einem ziemlich großen Garten. Und da ich samstags fast immer als Schiedsrichter im Einsatz bin und somit auch nicht, wie viele andere Menschen, zuhause meinen Rasen mähen kann, haben wir uns beim Einzug in das neue Haus einen Mähroboter zugelegt.

Und warum ausgerechnet ein Produkt von Husqvarna?

Bei meiner Recherche und im Gespräch mit vielen Experten hat sich schnell herausgestellt, dass Husqvarna wie keine andere Marke in diesem Segment für Qualität steht. Somit war die Entscheidung dann auch schnell gefallen. Seitdem ist "Eckehart", wie wir ihn in der Familie nennen, sehr zuverlässig in unserem Garten unterwegs.

Welche Vorteile bringt "Eckehart" mit sich?

Unser Mähroboter ist mittlerweile fast wie ein Familienmitglied. Beim Blick durchs Fenster sehen wir ihn jeden Tag im Garten herumfahren - er gehört mittlerweile einfach dazu. Anfangs war ich skeptisch und dachte mir: Kann das funktionieren? Ich habe in der Folge schnell gemerkt, dass der Rasen durch das regelmäßige Schneiden kontinuierlich verbessert wird. Zudem ist das Gerät sehr einfach zu bedienen, man muss dafür kein großer High-Tech-Fan sein. Und last but not least: Ich habe mehr Lebenszeit für andere Dinge übrig.

Was bedeutet Ihnen die neue Rolle als Husqvarna-Markenbotschafter?

Nach meinen sehr positiven Erfahrungen als Husqvarna-Kunde, fällt es mir leicht, nun glaubwürdig als Markenbotschafter aufzutreten und für Qualitätsprodukte wie den Mähroboter zu werben. Die Marke mit seinen Produkten und seinen Werten passt sehr gut zu mir.

Wie wichtig ist Ihnen als Privatmensch ein guter Rasen?

Wenn man, wie ich, die perfekten Rasenflächen in den Bundesliga-Stadien gewohnt ist, wächst natürlich auch der Anspruch an den Rasen im eigenen Garten. Auch zu Hause ist mir ein ordentlich gepflegter und dichter Rasen wichtig. Wenn ich mir aber anschaue, wie viel Zeit die Greenkeeper der Fußballvereine tagtäglich in die Rasenpflege investieren, komme ich schnell an meine persönlichen Grenzen. Der kleine Helfer von Husqvarna nimmt mir hierbei zum Glück die meiste Arbeit ab.

Auf dem Fußballplatz gehört die Rasenprüfung zu Ihren Aufgaben. Wer prüft zuhause den Rasen?

Da ist meine Frau deutlich kritischer als ich. Sie schaut bei den Gartenarbeiten generell ganz genau hin und mag es ordentlich. Ich bin da entspannter und mag es eigentlich auch etwas wilder im Garten - aber da hat eindeutig meine Frau das Sagen!