"Unser Angriff war das Problem": 2. Halbzeit verbaut der MT Melsungen den Sieg

Die Handballer der MT Melsungen kassieren auswärts eine - sich teilweise selbst zuzuschreibende - 31:33-Niederlage gegen den TVB Stuttgart. Sowohl Trainer als auch Spieler zeigen sich enttäuscht.

Die 31:33-Niederlage beim TVB Stuttgart war für die Melsunger ein erheblicher Rückschlag im Kampf um Platz 3 gegenüber Flensburg und Kiel. Nach einer 14:12-Führung für die MT zur Halbzeitpause drehte sich der Wind nach Wiederanpfiff langsam aber stetig.

Verhängnisvolle 2. Halbzeit

"Unser Problem waren die ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit. In diesem Moment hatten wir plus zwei und nach vier Minuten waren wir bei minus vier", analysierte MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo.

Dass die erste Halbzeit kein Grund zur Niederlage gewesen sei, dem stimmte auch Linksaußen David Mandic am Dyn-Mikrofon zu: "Die erste Halbzeit lief gut für uns, aber die zweite Spielhälfte war schwer." Die MT kassierte in der zweiten Spielhälfte beinahe doppelt so viele Tore wie im ersten Durchlauf; verlor somit sowohl das ganze Spiel als auch die zweite Halbzeit.

Spielsicherheit fehlt

"Wir haben viel verworfen und sie hatten ein paar Steals. Unser Angriff war das Problem", führte Mandic weiter aus. Durch die technischen Fehler der Melsunger und die schnellen Reaktionen der Stuttgarter konnte es zum raschen Umsprung auf der Anzeigetafel kommen. Der plötzliche Vier-Tore-Rückstand der Gäste leitete die Niederlage ein.

"Das war ein sehr, sehr schlechter Moment für uns, weil Stuttgart mit mehr Intensität gespielt hat und wir nicht alles sicher spielen konnten", musste auch Garcia Parrondo zugeben.

Als nächstes steht die Heimpartie gegen den ThSV Eisenach am 29.02. an, in welcher die Spieler der MT Melsungen die Chance haben, dann wieder selbst die zwei Punkte mitzunehmen.

red

Video-Highlights TVB Stuttgart - MT Melsungen