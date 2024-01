Unseld Jr. rückt ins Front Office: Wizards suchen neuen Head Coach

Die Washington Wizards nehmen eine Veränderung an der Seitenlinie vor. Wes Unseld Jr. ist ab sofort nicht mehr Head Coach des Teams - bis zum Sommer soll es eine Interimslösung geben.

Es war mehr als nur eine schöne Geschichte, als im Sommer 2021 der Sohn einer Franchise-Legende an der Seitenlinie der Washington Wizards das Zepter übernahm: Wes Unseld Jr. - der Sohn von Hall of Famer Wes Unseld, der in Washington 1978 die Championship gewann - übernahm damals den Posten von Scott Brooks, der mit dem Team zuvor in der ersten Play-off-Runde gescheitert war. Unseld Jr. sollte die Wizards noch höher hinaus führen - doch daraus wurde nichts.

Das Team um den damaligen Franchise-Eckpfeiler Bradley Beal verpasste in den ersten beiden Jahren unter der Führung von Unseld Jr. die Play-offs und leitete mit dem Trade von Beal im vergangenen Sommer zu den Phoenix Suns endgültig einen kompletten Umbruch ein. Nun muss auch Unseld Jr. seinen Posten räumen.

Wie die Wizards am Donnerstag mitteilten, wird der 48-Jährige ab sofort in eine Beraterrolle im Front Office rücken. "Ich bin dankbar, gute Dienste als Head Coach der Washington Wizards geleitet zu haben", wird Unseld Jr. in einer Pressemitteilung zitiert. Teampräsident Michael Winger erklärte die Entscheidung so: "Nach vielen Gesprächen mit Wes haben wir zusammen den Entschluss gefasst, dass für das Wohl des Teams eine Veränderung vonnöten ist."

Umfassende Nachfolgersuche im Sommer

Die Wizards stehen in der aktuellen Saison bei nur sieben Siegen und 36 Niederlagen und stellen damit die zweitschlechteste Bilanz der Liga. In den insgesamt zweieinhalb Jahren unter Unseld Jr. steht Washington bei einer Bilanz von 77-130.

Wer dessen Nachfolger werden soll, ist noch nicht bekannt. Nach Angaben der Wizards soll noch im Laufe des Donnerstags ein Interimscoach präsentiert werden - wie ESPN berichtet, soll es sich dabei um den bisherigen Assistant Coach Brian Keefe handeln. Nach dem Ende der Saison soll im kommenden Sommer dann eine umfassende Suche nach einem neuen Head Coach gestartet werden.