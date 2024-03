"Uns fehlt ein wenig der Punch": Ruhnert spricht von mangelnder Konsequenz

Oliver Ruhnert spricht mit Blick auf die vergebenen Großchancen von fehlender Konsequenz. Zudem äußert sich Unions Geschäftsführer Profifußball zu Aissa Laidouni, der in Stuttgart gar nicht erst im Kader stand.

Unter Nenad Bjelica hat sich Union Berlin stabilisiert. Nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch bei der Arbeit gegen den Ball. Die Eisernen lassen weniger Chancen zu. Andererseits mangelt es vorne an der nötigen Kaltschnäuzigkeit. Größte Gelegenheiten wurden zuletzt fahrlässig vergeben. "Es ist am Ende eine Frage von Konsequenz. Wir müssen die - wie auch immer - vorne wie hinten, wo wir meiner Ansicht nach in den letzten Spielen auch nicht immer die hundertprozentige Konsequenz hatten, bis zum Ende an den Tag legen", erklärte Oliver Ruhnert im Gespräch mit dem kicker.

Dem Geschäftsführer Profifußball fehle in diesen Situationen "der Punch. Den müssen wir wieder erzwingen. Es zieht sich ein bisschen durch, dass wir viel zu viele Chancen für ein Tor brauchen." Drei Spiele am Stück konnten die Köpenicker jüngst keinen Sieg einfahren. Doch das nutzte die Konkurrenz - namentlich die drei Kellerkinder Darmstadt, Mainz und Köln - zum Glück der Berliner nicht wirklich aus. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt daher noch komfortable sieben Zähler.

Ich mache mir Sorgen, bis zu dem Tag, an dem wir rechnerisch nicht mehr einzuholen sind. Oliver Ruhnert

Aber entspannt zurücklehnen möchte sich Ruhnert aufgrund des Polsters bestimmt nicht. "Ich mache mir Sorgen, bis zu dem Tag, an dem wir rechnerisch nicht mehr einzuholen sind", betonte der 52-Jährige. "Der Trend ist grundsätzlich sicher einer, der in allen Spielen etwas hergibt. Aber in dieser Saison ist schon viel passiert, es bleibt spannend." So auch beim nächsten Heimspiel am Samstag gegen Werder Bremen (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Neue Chance für Laidouni

Dann muss Union im zentralen Mittelfeld allerdings auf Andras Schäfer (Rotsperre) sowie Janik Haberer (verletzt) verzichten. Vielleicht ist das die große Chance für Aissa Laidouni, der in Stuttgart (0:2) überraschenderweise gar nicht erst zum Kader gehörte. "Er ist momentan nicht gesetzt. Das muss er akzeptieren. Jetzt ist Andras gesperrt. Von daher ist mindestens wieder eine Position offen", sagte Ruhnert, der zugleich lobte: "Er hatte seine Anteile, wenn es zu Offensivaktionen kam."

Und dennoch, so lässt sich folgende Aussage deuten, muss er wohl an seinem Rückzugsverhalten arbeiten. "Es geht im Fußball nicht nur in eine Richtung. Es geht in zwei Richtungen. Und auch das muss Aissa - so wie ein Trainer es taktisch möchte - dann umsetzen." Aber es ist unumstritten, dass Laidouni ein Spielertyp ist, den die Eisernen im Mittelfeld so nicht im Kader vorweisen. Der tunesische Nationalspieler kann für den einen, entscheidenden Moment im letzten Drittel sorgen. Nur konnte er das in der laufenden Runde aufgrund mangelnder Spielzeit zu selten unter Beweis stellen. Wenn Bjelica es denn möchte, dann vielleicht am Wochenende gegen Bremen.