"Uns fehlt das kleine Etwas": Becker hadert mit dem Remis

Auch im dritten Spiel des Jahres blieb Herbstmeister Holstein Kiel ohne Sieg und musste sich nach zwei Niederlagen zum Auftakt mit einem bitteren Remis in Magdeburg begnügen. Rechtsverteidiger und Torschütze Timo Becker gab sich nach dem Spiel wütend und nachdenklich zugleich.

Zwar war das 1:1 beim 1. FC Magdeburg ein bitteres Ergebnis, wenn man den Zeitpunkt des Ausgleichs betrachtet. Andererseits war es beinahe ein glückliches Remis, ließ sich Holstein Kiel doch über die gesamte zweite Halbzeit nicht mehr in Magdeburgs Hälfte blicken und war pausenlos in der Defensive gefordert. Dank Torhüter Timon Weiner und dem Aluminium kippte die Partie nicht schon früher zu Gunsten der Hausherren.

Rapp will nichts vom Aufstiegsrennen wissen

Nach den Niederlagen daheim gegen Eintracht Braunschweig und in Fürth bedeutete das späte Gegentor am Freitagabend den nächsten Dämpfer im Aufstiegsrennen, auch wenn Trainer Marcel Rapp darüber gar nicht reden wollte. "Man muss die Situation bewerten, in der wir uns befinden", schilderte Kiels Coach die aktuelle Lage der KSV, sprach im Rückblick auf das Auswärtsspiel beim FCM aber von einem "verdienten Unentschieden" und gab zu, dass Magdeburgs Treffer "absolut verdient" gewesen sei. "Die Jungs haben alles auf dem Platz gelassen, was sie haben", hatte der 44-Jährige der Bereitschaft seines Teams nichts entgegenzusetzen. "Es hat zum Schluss einfach nicht gereicht."

Timo Becker, einziger Torschütze der Störche, drückte seinen Frust etwas direkter aus und war "angepisst" und "sauer" mit Blick auf den Ausgang der Partie. "Wir sind eigentlich eine spielstarke Mannschaft, haben uns heute aber dem Kampf gestellt." Man habe "alles gegeben und das Herz auf dem Platz gelassen. Aber leider fehlt uns in den letzten Wochen das kleine Etwas." Auch Rapp betonte nochmals, wie leidenschaftlich seine Mannschaft verteidigt habe. Das alles half im Endeffekt aber nicht mehr, um drei Punkte nach Kiel zu entführen.

Zwar ist Holstein Kiel durch das Remis über Nacht auf Platz zwei gesprungen, könnte diesen aber schon morgen wieder verlieren. Bevor in drei Wochen das Topspiel gegen den FC St. Pauli ansteht, warten zuerst der FC Schalke 04 und der SC Paderborn auf die Störche.