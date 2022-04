"Unruheherd" Kössler wechselt von Potsdam nach Hoffenheim

Frauen-Bundesligist TSG Hoffenheim meldet den ersten Neuzugang für die neue Saison: Melissa Kössler wechselt vom Liga-Konkurrenten Turbine Potsdam zur TSG.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung", meinte Melissa Kössler, die in Hoffenheim einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben hat. "Die TSG und der Spielstil der Mannschaft passen sehr gut zu mir", nennt die 22-Jährige die Beweggründe für ihren Wechsel, "die Möglichkeiten und Bedingungen, um sich weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte zu gehen, sind optimal."

Mit der TSG will sie "auch in Zukunft um die ersten drei Tabellenplätze mitspielen". Für Hoffenheim reicht es in dieser Saison nicht dafür, auch weil Kössler am vergangenen Spieltag im Duell um einen Champions-League-Platz im Kraichgau eine entscheidende Rolle spielte. Sie traf zum zwischenzeitlichen 1:1 für Potsdam bei der TSG. Turbine gewann am Ende 2:1 und hat in der Tabelle zwei Spieltage vor Schluss nun sechs Zähler mehr als die Hoffenheimerinnen auf dem Konto.

Es war das zehnte Saisontor von Kössler, die damit in den Top Ten der Torjägerinnenliste in der Frauen-Bundesliga zu finden ist. TSG-Trainer Gabor Gallai freut sich auf "eine variabel einsetzbare Offensivspielerin". Kössler, die künftig mit der Nummer 25 auflaufen wird, ist "mit ihrer Spielweise ein ständiger Unruheherd in der gegnerischen Defensive, zudem überzeugt sie durch einen extrem guten Torabschluss".

In der Bundesliga bestritt Kössler bislang 51 Spiele und erzielte 14 Tore.