Unruhe um Kvaratskhelia: Berater kündigt Abgang an - Napoli reagiert

Drei Trainer, am Ende Platz 10 in der Liga und kein Ticket für das internationale Geschäft - die Saison 2023/24 der SSC Neapel war eine zum Vergessen. Nun droht sogar der Abgang von Khvicha Kvaratskhelia, der von dessen Agenten forciert wird. Der Klub wehrt sich.

Am Dienstag startet Georgien in die EM - erstmals in der Geschichte des kleinen Landes. Die Hoffnungen der einheimischen Fans ruhen bei der EM-Premiere weitestgehend auf Khvicha Kvaratskhelia. Der 23-Jährige hat bislang in 30 Länderspielen 15 Tore erzielt, vor einem Jahr führte er die SSC Neapel zur italienischen Meisterschaft und ins Viertelfinale der Champions League.

Doch in der abgelaufenen Saison lief es für die Azzurri weniger gut. In der Königsklasse war dieses Mal schon im Achtelfinale Schluss, in der Liga landete der Titelverteidiger trotz elf Toren und acht Assists von Kvaratskhelia nur auf Rang 10 - und damit außerhalb der internationalen Plätze.

Das ist offenbar zu wenig für den Georgier und dessen direktes Umfeld. Kurz vor dem Start der EM sorgen nun sein Berater und sein Vater mit öffentlichen Wechselgedanken für Wirbel. "Ich möchte nicht, dass die Leute denken, dass Khvicha in Neapel bleiben will", erklärte Mamuka Jugeli, Kvaratskhelias Berater, in einem Interview mit dem georgischen TV-Sender Sport Imedi.

"Wir wollen weg, aber wir warten das Ende der EM ab, um Khvicha nicht zu stören", so Jugeli weiter, der auch schon ein grobes Ziel vor Augen hat: "Unsere Priorität ist es, zu einer Mannschaft zu wechseln, die in der Champions League spielt." In den vergangenen Wochen wurde Paris St. Germain als heißer Kandidat im Werben um den Flügelstürmer gehandelt.

Napoli stellt klar: "Kvaratskhelia ist nicht auf dem Markt"

Vater Badri wurde sogar noch deutlicher: "Ich will nicht, dass mein Sohn in Neapel bleibt. Sie hatten drei Trainer in der vergangenen Saison. Es ist schwierig, in so einer Situation zu spielen." Nach dem Titelgewinn 2023 verließ Meistercoach Luciano Spalletti, der heutige Nationaltrainer Italiens, Napoli, sein Nachfolger Rudi Garcia hatte keinen Erfolg und musste nach nur fünf Monaten wieder gehen. Anschließend übernahm Walter Mazzarri von November 2023 bis Februar 2024, unter Francesco Calzona brachte die SSC Neapel die Saison schließlich zu Ende. Ab der kommenden Spielzeit steht Antonio Conte an der Seitenlinie.

Und geht es nach dem Verein, dann kann Conte auch mit Kvaratskhelia planen. In der Nacht auf Montag veröffentlichte Napoli ein Statement auf dem Kurznachrichtendienst X, in dem es auf das laufende Arbeitspapier des Georgiers bis 2027 pocht: "Unter Bezugnahme auf Aussagen von Kvaratskhelias Agent Mamuka Jugeli und seinem Vater Badri bekräftigt Calcio Napoli, dass der Spieler einen Dreijahresvertrag mit dem Verein hat."

Darüber hinaus bekräftigte der Klub: "Kvaratskhelia ist nicht auf dem Markt. Nicht die Agenten oder Väter entscheiden über die Zukunft eines Spielers, der bei Napoli unter Vertrag steht, sondern der Verein." Das Statement schloss mit "Fine della storia" - Ende der Geschichte. Vermutlich ist es erst der Anfang.

