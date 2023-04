Unruhe um den Ruhigsten: Die vielen Probleme des N'golo Kanté

Gegen Real Madrid setzt Chelsea auf Rückkehrer N'golo Kanté. Welch schwere Zeiten hinter ihm liegen, zeigt eine kuriose Trainer-Statistik - und ein erschütternder Medienbericht.

Wie lächerlich ist es, wenn die neuen Bosse des FC Chelsea von einem langfristig angelegten Projekt an der Stamford Bridge sprechen, von einem "klaren und stabilen Plan", den sie angeblich verfolgen? Die Antwort: N'golo Kanté.

Als der inzwischen 32 Jahre alte Weltmeister von 2018 in der Vorwoche beim 0:0 gegen Liverpool erstmals nach monatelanger Zwangspause wieder in der Startelf stand, hatte er im dritten Spiel hintereinander unter einem dritten Cheftrainer gespielt. Und wenn er an diesem Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Champions-League-Viertelfinalhinspiel bei Real Madrid auflaufen sollte, sitzt schon der vierte auf der Chelsea-Bank.

Im August hatte sich Kanté in einem der letzten Spiele unter Thomas Tuchel am Oberschenkel verletzt; und weil er kurz vor dem Comeback im Oktober einen schweren Rückschlag erlitt und operiert wurde, erlebte er rund sechs Monate später bei seiner Einwechslung gegen Aston Villa (0:2) gerade noch Graham Potters finale Partie im Amt mit, dem Bruno Saltor für ein Spiel interimsweise folgte. Jetzt ist Frank Lampard wieder sein Trainer.

Ein Bericht skizziert hässliche Machenschaften in Kantés Umfeld

Vor dem königlichen Wiedersehen in der Königsklasse, Chelseas letzter großer Aufgabe in dieser vermaledeiten Saison, stellt sich die Frage, wozu Kanté nach allem, was passiert ist, noch in der Lage ist; dieser kleine und leise, aber unermüdliche Staubsauger, der rund um den Champions-League-Titel 2021 unter Tuchel noch zu den besten Spielern der Welt gehörte und wahrscheinlich der beste Sechser der Welt war.

Nur ist Kanté eben auch ein Staubsauger, bei dem man lieber in eine Garantie-Verlängerung investiert. In den vergangenen Jahren fiel er so oft aus, dass sich die einzelnen Verletzungen und Erkrankungen kaum an zwei Händen abzählen lassen. Und es gibt Leute, die das für keinen Zufall halten.

Im März zeigte ein "L'Equipe"-Bericht auf erschütternde Weise auf, mit welchen Problemen Kanté, der laut Paul Pogba "allerliebste Spieler der Fußballgeschichte", seit langem in seinem Umfeld kämpft. Es geht um eine Schar von Beratern und Möchtegern-Beratern, von Freunden und Möchtegern-Freunden, die alle an seiner Karriere mitverdienen wollen und dafür offenbar auch vor kriminellen Methoden nicht zurückschrecken. In seine Heimat, den Pariser Vorort Rueil-Malmaison, soll er inzwischen nur noch selten zurückkehren und wenn, dann heimlich.

Verlängert Kanté zu reduzierten Bezügen?

Dazu kommt das Durcheinander bei seinem Arbeitgeber, das für einen, der schon immer lieber seine Ruhe hatte, wohl besonders schwer zu ertragen ist: Besitzerwechsel, ständig neue Trainer, Verletzungen, ein auslaufender Vertrag - und dann wechselte auch noch Antonio Rüdiger zu Real Madrid, mit dem er sich besonders gut verstand.

Medienberichten zufolge können sich sowohl Kanté als auch Chelsea vorstellen, im Sommer zu reduzierten Bezügen in ein gemeinsames achtes und neuntes Jahr zu gehen. Denn egal, wer auf Lampard im Sommer folgt: Einen Trainer, der nichts mit Kanté anzufangen weiß, müsste selbst Chelsea erst mal finden (auch wenn die Chemie mit Lampard in dessen erster Amtszeit nicht immer zu stimmen schien).

Gegen Liverpool jedenfalls wirkte Kanté nicht wie einer ohne Spielpraxis, sondern wie einer, der endlich wieder Fußball spielen, also eifrig staubsaugen darf. Und weil er am Samstag bei der dürftigen Real-Generalprobe in Wolverhampton (0:1) geschont wurde, gilt eine Statistik, die vielleicht ebenfalls kein Zufall ist: Seit Kanté wieder spielt, ist Chelsea noch ohne Gegentor.